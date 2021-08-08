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سياسة|تركيا

تركيا: اليونان تركت مهاجرين للموت وخفر السواحل أنقذهم (فيديو)

8/8/2021-|آخر تحديث: 8/8/202108:29 PM (مكة المكرمة)

قالت وزارة الدفاع التركية إن طائرة مسيرة رصدت ترك خفر السواحل اليوناني مهاجرين على جزيرة غير مأهولة ليواجهوا خطر الموت.

وأفادت الوزارة في بيان، الأحد، أن طائرات مسيرة مكلفة بمتابعة حرائق الغابات جنوب وجنوب غربي البلاد، رصدت اقتراب زورق عائد لخفر السواحل اليوناني، من جزيرة باشاك غير المأهولة العائدة لتركيا، جنوب قضاء قاش بولاية أنطاليا.

وعقب تتبع الزورق اليوناني تبين قيامه بترك مجموعة من المهاجرين غير النظاميين على جزيرة باشاك، الأمر الذي وثقته مشاهد التقطتها طائرة مسيرة تركية.

وإثر ذلك هرعت فرق خفر السواحل التركي لإنقاذ المهاجرين الذين تركوا للموت على الجزيرة.

وقالت مصادر في الوزارة للأناضول، إن الجانب اليوناني ترك المهاجرين ليلاقوا الموت بشكل مباشر، عبر تركهم على جزيرة تنعدم فيها الحياة.

وأشارت إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها وتأتي في إطار الممارسات غير الإنسانية المتكررة التي تقوم بها العناصر اليونانية ضد المهاجرين، في بحر إيجة.

وأكدت أن تلك الممارسات لا تتماشى مع القانون الدولي وحسن الجوار، لا سيما في وقت تكافح فيه تركيا حرائق الغابات بكثافة.

المصدر : الأناضول

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