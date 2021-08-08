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سياسة|تركيا

“الجبهة الديناميكية” مناورات ثلاثية بين تركيا وأمريكا وإسبانيا الشهر المقبل

حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" (رويترز)
حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" (رويترز)
8/8/2021-|آخر تحديث: 8/8/202111:53 AM (مكة المكرمة)

تستضيف تركيا المرحلة الثانية من مناورات الجبهة الديناميكية 2021 بمشاركة قوات من الولايات المتحدة وإسبانيا في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، أمس السبت، إن المرحلة الثانية من المناورات التي تجري بتنسيق من قبل قيادة القوات البرية الأمريكية في أوربا ستقام في تركيا بين 5 و20 سبتمبرأيلول المقبل.

وأشار البيان إلى مشاركة تركيا منذ البداية في سلسلة مناورات الجبهة الديناميكية (Dynamic Front) التي انطلقت عام 2016.

ولفت إلى أن تركيا كانت ضمن المرحلة الأولى من مناورات 2021 التي استضافتها ألمانيا وبولندا بين 29 أبريل/ نيسان، و23 مايو/ أيار، والتي ترمي إلى تحضير وحدات المدفعية في الدول الثلاث لعمليات مشتركة وتطوير القدرة على العمل معا في هذا السياق.

وأوضح أنه سيشارك 200 جندي و80 مركبة من تركيا في المرحلة الثانية من المناورات التي ستجري بمنطقة بولاتلي بأنقرة بينما تشارك الولايات المتحدة بـ 260 جنديا و80 مركبة وإسبانيا بـ 81 جنديا و20 مركبة.

كانت مجموعة من القوات التركية والأمريكية قد أجرت تدريبات مشتركة  شرقي المتوسط في مارس/آذار الماضي بهدف رفع مستوى التعاون.

وشاركت الفرقاطة التركية TCG Gemlik التابعة للبحرية التركية في التدريبات إلى جانب حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور وبمشاركة عدد من الطائرات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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