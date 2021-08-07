هجوم “ميرسر ستريت”.. الولايات المتحدة تكشف أدلة تورط إيران ومجموعة السبع تحملها المسؤولية

استشهدت الولايات المتحدة لأول مرة بأدلة تقول إنها تؤيد تأكيدها على أن إيران كانت وراء الهجوم القاتل بطائرة بدون طيار على ناقلة نفط تشغلها إسرائيل الأسبوع الماضي في بحر العرب.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، الجمعة، عن الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قوله إن أجزاء متعددة من الطائرة بدون طيار أحادية الاتجاه المحملة بالمتفجرات والتي قتلت اثنين من أفراد طاقم الناقلة (ميرسر ستريت) تم انتشالها وكانت متطابقة تقريبا مع أجزاء كانت قد جمعت في السابق من حوادث مماثلة لهجمات إيرانية بطائرات مسيرة.

وقال الكابتن بيل أوربان في تصريحات أدلى بها إن “خبراء الولايات المتحدة خلصوا بناء على الأدلة إلى أن هذه الطائرة بدون طيار تم إنتاجها في إيران”.

وأضاف أنه لم تنجح طائرتان أخريان بدون طيار في استهداف الناقلة.

وأوضح أنه تم السماح لخبراء المتفجرات من المملكة المتحدة وإسرائيل بفحص الأدلة وقد تطابقت استنتاجاتهم مع ما توصل إليه الخبراء الأمريكيون.

“مجموعة السبع” تحمل إيران المسؤولية

وحمّل وزراء خارجية دول “مجموعة السبع” الصناعية، الجمعة، إيران مسؤولية الهجوم على ناقلة النفط (ميرسر ستريت)، الأسبوع الماضي.

وأدان وزراء المجموعة في بيان مشترك الهجوم الذي قالت إنه “كان متعمدا وانتهاكا واضحا للقانون الدولي”.

وتعرضت السفينة التي تشغلها شركة إسرائيلية لهجوم بخليج عمان، في 29 يوليو/تموز الماضي، أسفر عن مقتل اثنين من طاقهما، واتهمت إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجوم.

فيما نفت الخارجية الإيرانية، الإثنين الماضي، مسؤوليتها عن الهجوم محذرة من أن الرد سيكون بـ”قوة وحزم على أي مغامرة محتملة”.

وقال البيان “نحن وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والممثل السامي للاتحاد الأوربي نقف متحدين في التزامنا بالأمن البحري وحماية الشحن التجاري”.

وأضاف “ندين الهجوم غير القانوني على سفينة تجارية قبالة سواحل عمان في 29 يوليو الماضي، والذي أدى إلى مقتل مواطن بريطاني وروماني”.

وتابع البيان “تشير جميع الأدلة المتاحة بوضوح إلى إيران ولا يوجد مبرر لهذا الهجوم”.

وجاء في بيان وزراء خارجية دول مجموعة السبع أن “سلوك إيران إلى جانب دعمها للقوات بالوكالة والجهات المسلحة غير الحكومية يهدد السلم والأمن الدوليين”.

ودعا البيان إيران إلى وقف جميع الأنشطة التي تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

كما دعا جميع الأطراف إلى لعب دور بناء في تعزيز الاستقرار والسلام الإقليميين.

الناقلة التي تعرضت للهجوم قبالة ساحل عمان وتديرها شركة مملوكة لإسرائيل (رويترز)

اتهام بريطاني ورد إيراني

وقالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرة وودوارد إن بلادها قدمت إلى مجلس الأمن الدولي أدلة دامغة على تورط إيران بالهجوم على الناقلة ميرسر ستريت.

وأضافت في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة بمجلس الأمن “بريطانيا تعرف أن إيران هي المسؤولة عن هذا الهجوم، ونعرف أنه كان هجوما متعمدا ولا يوجد أي مبرر لما حدث”.

وتابعت وودوارد “الاقتصاد العالمي يعتمد علي سلامة الشحن التجاري، وهذا مهم للغاية بالنسبة للسلم والأمن الدوليين ومجلس الأمن سوف يناقش موضوع أمن البحار في جلسة يعقدها الأسبوع المقبل”.

وزادت “إيران لا تحترم القوانين وما تقوم به من أنشطة وأعمال تهدد السلم والأمن الدوليين، ونطالب إيران بالتوقف عن أفعالها تلك”.

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن الخطوة المقبلة التي تعتزم بريطانيا القيام بها، قالت السفيرة “القنوات الدبلوماسية ما زالت مفتوحة، ولكن في حال رفض إيران المضي بهذا الطريق فإننا سنعمل على محاسبة طهران وعليها أن تدفع ثمن أفعالها وهذا ما سنناقشه في مجلس الأمن الأسبوع المقبل”.

بدورها، نفت بشدة نائبة المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة زهرة إرشادي مسؤولية بلادها عن الهجوم على الناقلة.

وقالت في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن الدولي “نرفض هذه الادعاءات التي لا أساس لها ضد إيران”.

وأضافت “إيران لن تتردد في الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية، إن ما يهدد السلم والأمن الدوليين في المنطقة هو إسرائيل”.

وشددت على ضرورة أن “يمنع مجلس الأمن مغامرات إسرائيل في المنطقة، وعلى المجلس أن يبرهن أنه لم يقع فريسة لخداع إسرائيل التي تعد مصدرا لعدم الاستقرار في المنطقة والوحيدة التي تحوز السلاح النووي”.