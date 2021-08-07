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سياسة|قطاع غزة

غارات إسرائيلية على مواقع شمالي غزة وحماس تصفها بالاستعراضات الجوفاء

آثار القصف الإسرائيلي الذي استهدف أرض زراعية في بيت حانون شمال قطاع غزة فجر اليوم (منصات التواصل)
آثار القصف الإسرائيلي الذي استهدف أرض زراعية في بيت حانون شمال قطاع غزة فجر اليوم (منصات التواصل)
7/8/2021-|آخر تحديث: 7/8/202111:14 AM (مكة المكرمة)

شنت مقاتلات إسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت غارات على مواقع في غزة بزعم إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

وقال شهود عيان إن غارات عنيفة شنتها طائرات مقاتلة إسرائيلية على مواقع شمالي قطاع غزة استهدفت أراضٍ ومبنى حكوميًا دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتم قصف موقع الشهيد أحمد الجعبري وموقع الإدارة المدنية شرق جباليا، وأرضٍ زراعية في بيت حانون في شمال غزة.

 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه في تويتر إنه قصف مواقع تتبع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف إن مقاتلاته قصفت قاعدة ومحطة إطلاق صواريخ تابعة لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس شمالي القطاع. وذكر أن الهجمات جاءت ردًا على إطلاق بالونات حارقة من غزة.

من ناحيته، قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم إن “إصرار شباب غزة الثائر ببالوناتهم الحارقة استهداف مغتصبات الغلاف إثبات للمرة الألف أنهم لن يخضعوا لإملاءات العدو ومحاولاته فرض المعادلات على القطاع”.

 

وأضاف أن “الاستعراضات الجوفاء والاستهدافات الفارغة من قبل الاحتلال لن ترهبهم أو تثنيهم عن الاستمرار في مقاومة الحصار وانتزاع حقوقهم في العيش بكرامة”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن بالونات حارقة أطلقها فلسطينيون من غزة أمس الجمعة قد تسببت في اندلاع حرائق أحدها شبّ في منزل بمدينة عسقلان (جنوب).

ومنذ وقف إطلاق النار في 21 مايو أيار بعد عدوان إسرائيلي استمر 11 يوما على قطاع غزة تقول إسرائيل إن الفلسطينيين في غزة يطلقون بين الحين والآخر بالونات محملة بمواد حارقة عبر الحدود ما يتسبب في اندلاع حرائق في الحقول.

ويقول الفلسطينيون إن البالونات تهدف إلى الضغط على إسرائيل لتخفيف الحصار المفروض على القطاع والذي تم تشديده خلال العدوان الأخير على القطاع.

واندلعت الحرائق على طول حدود غزة أمس الجمعة حيث تبادلت إسرائيل بشكل منفصل إطلاق النار عبر حدودها الشمالية مع حزب الله اللبناني المدعوم من إيران في ثالث يوم من الهجمات عبر للحدود وسط توترات إقليمية أوسع مع إيران.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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