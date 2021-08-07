غارات إسرائيلية على مواقع شمالي غزة وحماس تصفها بالاستعراضات الجوفاء

شنت مقاتلات إسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت غارات على مواقع في غزة بزعم إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

وقال شهود عيان إن غارات عنيفة شنتها طائرات مقاتلة إسرائيلية على مواقع شمالي قطاع غزة استهدفت أراضٍ ومبنى حكوميًا دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتم قصف موقع الشهيد أحمد الجعبري وموقع الإدارة المدنية شرق جباليا، وأرضٍ زراعية في بيت حانون في شمال غزة.

#شاهد .. لحظة قصف الادارة المدنية من طائرات الاحتلال الحربية . pic.twitter.com/EkGWMTzmFo — غزة برس-Gaza Press (@Gazapres) August 7, 2021

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه في تويتر إنه قصف مواقع تتبع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف إن مقاتلاته قصفت قاعدة ومحطة إطلاق صواريخ تابعة لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس شمالي القطاع. وذكر أن الهجمات جاءت ردًا على إطلاق بالونات حارقة من غزة.

من ناحيته، قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم إن “إصرار شباب غزة الثائر ببالوناتهم الحارقة استهداف مغتصبات الغلاف إثبات للمرة الألف أنهم لن يخضعوا لإملاءات العدو ومحاولاته فرض المعادلات على القطاع”.

#عاجل وسائل إعلام عبرية: نشوب 9 حرائق في منطقة مستوطنات غلاف قطاع #غزة، بفعل بالونات حارقة تطلق من القطاع. pic.twitter.com/J0u6PccTCv — المقدسي للإعلام (@AlmakdesyMedia) August 6, 2021

وأضاف أن “الاستعراضات الجوفاء والاستهدافات الفارغة من قبل الاحتلال لن ترهبهم أو تثنيهم عن الاستمرار في مقاومة الحصار وانتزاع حقوقهم في العيش بكرامة”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن بالونات حارقة أطلقها فلسطينيون من غزة أمس الجمعة قد تسببت في اندلاع حرائق أحدها شبّ في منزل بمدينة عسقلان (جنوب).

ومنذ وقف إطلاق النار في 21 مايو أيار بعد عدوان إسرائيلي استمر 11 يوما على قطاع غزة تقول إسرائيل إن الفلسطينيين في غزة يطلقون بين الحين والآخر بالونات محملة بمواد حارقة عبر الحدود ما يتسبب في اندلاع حرائق في الحقول.

الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف الآن عدة أماكن في قطاع غزة. pic.twitter.com/1E0phLjrnb — Rashed (@mubaidin_rashed) August 6, 2021

ويقول الفلسطينيون إن البالونات تهدف إلى الضغط على إسرائيل لتخفيف الحصار المفروض على القطاع والذي تم تشديده خلال العدوان الأخير على القطاع.

واندلعت الحرائق على طول حدود غزة أمس الجمعة حيث تبادلت إسرائيل بشكل منفصل إطلاق النار عبر حدودها الشمالية مع حزب الله اللبناني المدعوم من إيران في ثالث يوم من الهجمات عبر للحدود وسط توترات إقليمية أوسع مع إيران.