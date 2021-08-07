رئيس أركان سابق: مرتزقة فاغنر تحولوا لوجود روسي رسمي في ليبيا وحفتر لا يستطيع إخراجهم (فيديو)

قال رئيس الأركان الليبي الأسبق اللواء يوسف المنقوش إن مرتزقة شركة فاغنر الروسية أصبحوا عبارة عن وجود روسي رسمي في الأراضي الليبية وحتى اللواء المتقاعد خليفة حفتر لا يستطيع أن يخرجهم.

وجاءت تصريحات المنقوش خلال لقاء على الجزيرة مباشر، تعقيبًا على تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال تفقده منطقة طرابلس العسكرية وقوله إن الحكومة تسعى لبناء دولة مدنية بجيش حقيقي وقوي ومنظم.

وبشأن خروج المرتزقة من ليبيا ووجود أفق لتحقيق هذه المهمة قريبًا، قال المنقوش “عندما نتكلم عن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا يجب أولًا أن نصنّف تلك القوات، فهناك قوات أتت إلى ليبيا بناء على اتفاقيات رسمية ما بين حكومتين شرعيتين وهي القوات التركية، وللعلم لا توجد قوات مقاتلة تركية في ليبيا إنما هي عبارة عن أطقم تدريب وأطقم استشارات فنية”.

وأضاف “القوات الأخرى هي قوات المرتزقة التي جاءت من دون استئذان من الدولة وجاء بها طرف معين، استأجرها في البداية ثم أصبح هو نفسه لا يستطيع أن يمارس سيطرته عليها”.

رئيس الأركان الليبي الأسبق يوسف المنقوش: #حفتر لا يستطيع إخراج مرتزقة الفاغنر .. وخروجهم مرتبط بتفاهمات دولية pic.twitter.com/x3eEKLQTrK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 6, 2021

وتابع “يمكن تصنيف المرتزقة أيضًا إلى صنفين: أحدهما مرتزقة شركة فاغنر الروسية الذين أصبحوا عبارة عن وجود روسي رسمي في الأراضي الليبية، وهناك المرتزقة الأفارقة الذين جاء بهم حفتر ويزدادون نموًا ويستفيدون من الإمكانيات التي تمنح لهم ويؤثرون حتى على دولهم”.

وقال المنقوش إن “القوات الأجنبية التي جاءت بناء على اتفاقات رسمية، خروجها تحكمه القوانين والاتفاقيات واللوائح”.

وتابع “أما القوات الأخرى وأعني بها القوات الروسية فقد أصبحت عملية خروجها من الصعوبة بمكان لأن الطرف الذي أدخلها وهو خليفة حفتر لا يستطيع أن يخرجها، ولن تخرج القوات الروسية من ليبيا إلا بتوافق دولي تحصل فيه الدولة الروسية على ثمن لخروجها”.

وأشار إلى أن المرتزقة الأفارقة هم الحلقة الأضعف، ويمكن إخراجهم بالتعاون مع دولهم وهي تشاد والسودان، لأنهم قوات معارضة لهذه الدول وحتى إخراجهم بالقوة ليس من الصعوبة بمكان.

جيش وطني

وعن سعي حكومة الوحدة الوطنية لبناء دولة مدنية بجيش حقيقي منظم، قال المنقوش “سعي حكومة الوحدة الوطنية لبناء جيش هذا شيء مطلوب ومحمود، وهو الجيش الذي يجب أن يكون في دولة مدنية ديمقراطية تؤمن بالتداول السلمي على السلطة والديمقراطية الحقيقية، ويخضع بالكامل للسلطة المدنية وولاؤه لله أولا ثم للوطن ويعمل على حماية الوطن وصيانة أراضيه وصيانة كرامة شعبه”.

رئيس الأركان الليبي الأسبق يوسف المنقوش: هذه هي المواصفات التي يجب أن تُبنى بها المؤسسة العسكرية في #ليبيا pic.twitter.com/naDqdlQHjE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 6, 2021

وأضاف “المشكلة الحقيقية الآن في المؤسسة العسكرية الموجودة في ليبيا في الغرب والشرق أنها منقسمة على نفسها وبعيدة جدًا عن بعضها البعض وتوحيدها في مؤسسة واحدة الآن من الصعوبة بمكان”.

وتابع “بالإضافة إلى الأسباب السياسية التي تعرقل توحيد المؤسسة هناك أسباب فنية فهذه المؤسسة تعاني من خلل بنيوي كبير جدًا، ونحن نحتاج إلى إنشاء مؤسسة جديدة في مواصفاتها أو في عقيدتها، كما أن المؤسسة الحالية تحتاج إلى أن تمر بفترة انتقالية يتم فيها غربلتها”.

وقال “نحن نعلم أن الجزء الموجود في الشرق تحت قياده حفتر ينظر إليه كأنه مؤسسة عسكرية منظمة ولكنها في الحقيقة ليست بهذه المواصفات، فالنظام الذي يوجد فيها هو نظام مبني على نظام العائلة ونظام القبيلة وبالتالي لا يمكن توحيدها مع المؤسسة”.

وكذلك المؤسسة العسكرية في المنطقة الغربية تعاني من خلل بنينوى وهذا موروث من نظام القذافي، على حد قول رئيس الأركان الليبي الأسبق.