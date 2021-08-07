“خياراتنا مفتوحة”.. نصرالله: أي غارة إسرائيلية على لبنان سنرد عليها والمحقق في انفجار المرفأ “مسيس”

قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، السبت، إن “أي غارة جوية اسرائيلية على لبنان سيتم الرد عليها حتما وبشكل مناسب ومتناسب”.

جاء ذلك في كلمة لنصر الله في الذكرى السنوية الـ15 لـ”الانتصار الكبير في حرب تموز 2006″، نقلتها بعض القنوات اللبنانية.

البث المباشر | كلمة سماحة السيّد حسن نصر الله

في الذكرى السنوية الخامسة عشر للانتصار الكبير في حرب تموز 2006https://t.co/do7L0SkCYC — سيدحسن نصرالله 🎥 (@SH_Nasrallah) August 7, 2021

وأضاف “الرد السريع يوم أمس الجمعة (لحزب الله) مرتبط بالغارات الإسرائيلية المباشرة على جنوب لبنان للمرة الأولى منذ 15 عاما”.

وأكد أن جماعته اختارت الرد على ضربات جوية إسرائيلية في أرض مفتوحة لكنها قد تصعد لاحقا، وذلك وسط توتر أوسع في المنطقة.





وقال نصر الله “اخترنا منطقة أرض مفتوحة في منطقة مزارع شبعا لنوجه الرسالة ولنكون مشينا درجة ومن الممكن لاحقا أن نصعد درجة”.

وتابع “خياراتنا مفتوحة قد يكون ردنا على أرض مفتوحة في شمال فلسطين المحتلة قد يكون ردنا على الجليل أو الجولان”.

وفي 4 أغسطس/ آب الجاري أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن طائرات حربية شنت غارات على مناطق لبنانية في الجنوب عقب إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل.

والجمعة، أعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق صواريخ من لبنان تجاه إسرائيل.

وردا على إطلاق الصواريخ، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مناطق حدودية جنوبي لبنان.





وأردف نصرالله “لا تراهنوا على الانقسام الداخلي ولا تراهنوا على بيئة المقاومة وهذه البيئة كانت تقول لنا تعالوا اقصفوا من بيوتنا”.

انفجار مرفأ بيروت

وعن قضية انفجار مرفأ بيروت، أكد أن “حزب الله لا يخشى التحقيق لأنه ليس متهماً من قبل الأجهزة القضائية في قضية انفجار المرفأ”، وأضاف “ما يخشاه حزب الله هو تضييع الحقيقة”.

وفي 4 أغسطس/آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين بجروح، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.

وحسب تقديرات رسمية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 بالمرفأ، الذي كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة “نترات الأمونيوم” الشديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.

وقال نصر الله، إن القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار “مسيس”.

كما انتقد آخرين لم يذكرهم بالاسم لإلقاء اللوم على حزب الله في وجود شحنة نترات الأمونيوم التي تسببت في الانفجار.

ومنذ أسابيع، يتم التداول باتهامات موجهة الى حزب الله، خصوصا على ألسنة ناشطين معارضين له أو إعلاميين قاموا بتحقيقات حول انفجار المرفأ، مفادها أنه متورط في استقدام النيترات الى مرفأ بيروت، وأنه كان يساهم في نقلها الى النظام السوري ليستخدمها الأخير في البراميل المتفجرة التي كان يلجأ اليها في عمليات قصف معارضيه.





وقال نصر الله إن الاتهامات الموجهة الى حزب الله هي “استهداف سياسي مدفوع ثمنه أمريكيا وإقليميا وفي خدمة اسرائيل”.

ووصف الاتهام بـ”الشنيع”، وبأنه “كلام سخيف وتافه” و”جزء من الحرب المفتوحة على حزب الله”.

وأضاف ساخرا “وكأن حزب الله الذي لديه سلاح وصواريخ مسكين يحتاج الى استقدام النيترات.. وكأن لديه مستودعات تتسع لعشرات آلاف الصواريخ لكن ليست لديه مستودعات لوضع النيترات”.

ودعا نصر الله عائلات الضحايا الى الضغط على القاضي البيطار لمعرفة الحقيقة، داعيا قاضي التحقيق الى “عدم اللجوء الى الاستنسابية”.

وتابع “هذا المحقق يشتغل سياسة والتحقيق مسيس”، و”المطلوب إعادة الملف الى المسار الطبيعي”، مضيفا “إما أن يشتغل تقنيا وبوضوح وإما على القضاء أن يجد قاضيا آخر”.

وكان قاض سابق في قضية المرفأ قد أعفي من مهامه نتيجة ضغوط سياسية.

لبنانيون يعترضون مقاتلي حزب الله

وتحدث نصر الله عن حادثة الاعتداء على عناصر من حزب الله بعد إطلاق الصواريخ، أمس الجمعة، في بلدة شويا جنوب لبنان من قبل بعض الشبان قائلاً “ما حصل في شويا لم يكن شيئاً بسيطاً ولا عابراً وله دلالات خطيرة”، واصفاً الذين اعتدوا على المقاومين بأنهم “من عالم آخر”.

ودعا نصرالله إلى عدم تحميل “أهالي شويا المسؤولية” مشيراً إلى أن “بعض أهالي شويا رفضوا ما حصل ونقدر كلا من وقف إلى جانب المقاومة”.

وقال نصر الله “من اعتدى على إخواننا يجب أن يحقق معهم من قبل الأجهزة ويحاكموا أمام القضاء”.





اشتباكات خلدة

وتطرق نصرالله إلى حادثة خلدة جنوب بيروت في بداية، أغسطس/آب الجاري، الحالي حيث قٌتل عدد من الأشخاص بإطلاق النار عليهم أثناء تشييعهم المواطن علي شبلي.

ورأى نصر الله أن “ما حصل في خلدة مجزرة وليس حادثة” مشيراً إلى أن من قام بها “هم عصابة من المجرمين والقتلة”.

وطالب نصر الله بـ ” توقيف جميع المتورطين في ارتكاب مجزرة خلدة في أسرع وقت وإحالتهم إلى القضاء”.





وعن موضوع تشكيل الحكومة قال نصرالله ” ننتظر نتائج المحادثات بين الرئيس عون ورئيس الحكومة المكلف ولن نستبق الأمور”.