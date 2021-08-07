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سياسة|مصر

الأهالي تجمهروا للفتك به.. غضب عارم بعد مقتل شقيقين برصاص رجل شرطة في مصر (فيديو)

6/8/2021-|آخر تحديث: 7/8/202112:29 AM (مكة المكرمة)

اندلعت أعمال شغب في محافظة القليوبية (شمالي مصر) بعد مقتل شقيقين على يد أمين شرطة، أمس الخميس، خلال مشاجرة بسبب مخالفة مرورية.

وأشعل الأهالي النيران في مبنى صغير كان يحتمي به المتهم قبل أن تفرقهم الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع.

وأظهرت مقاطع فيديو -متداولة عبر مواقع التواصل- لحظة إلقاء قنابل الغاز على المواطنين لتفرقتهم عقب تجمهرهم بميدان المحطة وإشعالهم النيران في مبنى احتمى به الشرطي.

ونقلت صحف محلية عن شهود عيان قولهم إن الشرطي -المكلف بتسيير المرور في المنطقة- فتح النار من سلاحه الميري على شقيقين أمام مزلقان قرية نوى بشبين القناطر بسبب مخالفة مرورية، ما تسبب في إصابة المجني عليهما ونقلهما للمستشفى في حالة خطرة حيث لفظا أنفاسهما الأخيرة.

وتجمهر الأهالي بالمنطقة محاولين الفتك بالمتهم، حيث تمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على الموقف وضبط المتهم والتحفظ على السلاح الذي كان بحوزته.

وتلقت أجهزة الأمن بالمحافظة إخطارا بنشوب مشاجرة بين أمين شرطة وشقيقين يملكان محل كاوتش بالمنطقة، بسبب تحريره مخالفة مرورية لأحد معارفهما، وبعد تدخلهما نشبت مشادة تحولت لمشاجرة وأطلق عليهما الرصاص، فأصاب أحدهما في قدمه والآخر في بطنه وتم نقلهما للمستشفى حيث لفظا أنفاسهما الأخيرة.

وقال شهود العيان إن الشجار تطور في وقت قصير جدا قبل أن يقتل أمين الشرطة الشابين بسبب مخالفة مرورية، ويبدأ الأهالي في التجمهر.

واعتبر مغردون أن تمرير السلطات المصرية لجرائم أفراد جهاز الشرطة من دون حساب حقيقي هو ما يتسبب في تكرار حوادث القتل بحق المواطنين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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