الأهالي تجمهروا للفتك به.. غضب عارم بعد مقتل شقيقين برصاص رجل شرطة في مصر (فيديو)

اندلعت أعمال شغب في محافظة القليوبية (شمالي مصر) بعد مقتل شقيقين على يد أمين شرطة، أمس الخميس، خلال مشاجرة بسبب مخالفة مرورية.

وأشعل الأهالي النيران في مبنى صغير كان يحتمي به المتهم قبل أن تفرقهم الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع.

وأظهرت مقاطع فيديو -متداولة عبر مواقع التواصل- لحظة إلقاء قنابل الغاز على المواطنين لتفرقتهم عقب تجمهرهم بميدان المحطة وإشعالهم النيران في مبنى احتمى به الشرطي.

ونقلت صحف محلية عن شهود عيان قولهم إن الشرطي -المكلف بتسيير المرور في المنطقة- فتح النار من سلاحه الميري على شقيقين أمام مزلقان قرية نوى بشبين القناطر بسبب مخالفة مرورية، ما تسبب في إصابة المجني عليهما ونقلهما للمستشفى في حالة خطرة حيث لفظا أنفاسهما الأخيرة.

تشاجر امين شرطة ليلة امس قرب محطة قطار شبين القناطر مع الشقيقين (سالم ،ويسري دياب)بسبب محالفة مرورية فأطلق عليهم النار وارديهما قتيلين

والقي القبض عليه بعد أن احتمى بكشك المحطة حتى وصول الشرطة وسط تجمعات المواطنين وحالة من السخط العام

بس يا ترى هل حاتم هيتحاكم؟

#انتفاضه_الخبز pic.twitter.com/qZ34x31GfT — ❃•°˚🌸🍃زهرة 🍃🌸 ˚°•❃ (@SlovanQueen) August 6, 2021

وتجمهر الأهالي بالمنطقة محاولين الفتك بالمتهم، حيث تمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على الموقف وضبط المتهم والتحفظ على السلاح الذي كان بحوزته.

وتلقت أجهزة الأمن بالمحافظة إخطارا بنشوب مشاجرة بين أمين شرطة وشقيقين يملكان محل كاوتش بالمنطقة، بسبب تحريره مخالفة مرورية لأحد معارفهما، وبعد تدخلهما نشبت مشادة تحولت لمشاجرة وأطلق عليهما الرصاص، فأصاب أحدهما في قدمه والآخر في بطنه وتم نقلهما للمستشفى حيث لفظا أنفاسهما الأخيرة.

وقال شهود العيان إن الشجار تطور في وقت قصير جدا قبل أن يقتل أمين الشرطة الشابين بسبب مخالفة مرورية، ويبدأ الأهالي في التجمهر.

واعتبر مغردون أن تمرير السلطات المصرية لجرائم أفراد جهاز الشرطة من دون حساب حقيقي هو ما يتسبب في تكرار حوادث القتل بحق المواطنين.

@moiegy @AlsisiOfficial ماحدث بالامس من قتل لمواطنين على يد امين شرطة بشبين القناطر .. رسالة وجرس انذار .. بالاسراع فى التواجد الامنى فى الشارع والالزام لرجل الشرط بالتعامل الانسانى فى اطار القانون .. ومنع كل صور البلطجة والاستقواء .. فالشارع فى حالة من الهرج والمرج منذ سنوات — mohomedabuzaidabuelnoor (@mohomedabuzaid5) August 6, 2021

المصابين أصبحوا مقتولين الآن واتنين أخوات ربنا يرحمهم وينتقم من قاتلهم وطبعاً معروف أنه هياخد براءة أو حكم مخفف او عفو رئاسي كما تعودنا في مثل هذه القضايا https://t.co/G4Ui8NEmbS — AMR (@AMR_Hammad97) August 6, 2021

لسه أمين شرطه ضرب اتنين إخوات بالنار علشان قالهم مافيش حد يقف هنا . ووقفوا . والدنيا مقلوبه ومدير الأمن جيه . الحدث ده في قريه نوي . مدينه شبين القناطر . قليوبيه .. للدرجه دي دم المصري رخيص . حسبي الله ونعم الوكيل .. — 𝕸𝖆𝖍𝖒𝖔𝖚𝖉 𝕶𝖆𝖘𝖘𝖆𝖇 (@Kassab30Mah) August 6, 2021