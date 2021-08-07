البث الحي
سياسة|أفغانستان

طالبان تسيطر على عاصمة ولاية ثانية وأمريكا وبريطانيا تدعوان رعاياهما لمغادرة أفغانستان “فورا”

سيطرت طالبان على مناطق ريفية شاسعة في الأشهر الثلاثة الماضية (الأناضول)
سيطرت طالبان على مناطق ريفية شاسعة في الأشهر الثلاثة الماضية (الأناضول)
7/8/2021-|آخر تحديث: 7/8/202103:38 PM (مكة المكرمة)

حثت السفارتان الأمريكية والبريطانية لدى كابل اليوم السبت رعاياهما على مغادرة الأراضي الأفغانية على الفور، وسط تصاعد المعارك بين حركة طالبان والقوات الأفغانية في عموم البلاد.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان إنها تحث المواطنين الأمريكيين على مغادرة أفغانستان على الفور من خلال الخيارات المتاحة للرحلات التجارية.

وأضاف البيان “نظرًا للظروف الأمنية وتخفيض عدد الموظفين باتت قدرة السفارة على مساعدة المواطنين الأمريكيين في أفغانستان محدودة للغاية حتى داخل كابل”.

كذلك نصحت السفارة البريطانية لدى كابل رعايا بلادها لمغادرة أفغانستان، وقالت السفارة في تغريدة على تويتر إنها “تنصح المواطنين البريطانيين بمغادرة أفغانستان الآن باستخدام الرحلات التجارية”.

كما طلبت من المواطنين البريطانيين الاتصال بالسفارة واختيار الخدمات القنصلية للمواطنين البريطانيين “في أسرع وقت ممكن” لتأكيد خطط المغادرة الخاصة بهم.

ومنذ مايو/ أيار الماضي تصاعد مستوى العنف في أفغانستان مع اتساع رقعة نفوذ طالبان تزامنًا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/آب الجاري.

طالبان تسيطر على عاصمة ولاية ثانية

وأعلنت حركة طالبان اليوم السبت السيطرة على مدينة شربرغان عاصمة ولاية جوزجان الحدودية مع تركمانستان.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في تغريدة على تويتر إن “العاصمة الاستراتيجية لجوزجان، مدينة شربرغان تم تحريرها من قبل المجاهدين في إطار عمليات الفتح”.

وأضاف أن “تشيرالمعلومات إلى أن مكتب حاكم الولاية ومقر جهاز الاستخبارات وجميع المباني ذات الصلة وقعت تمامًا تحت سيطرة المجاهدين”.

وأمس سيطرت طالبان على مدينة زارانج عاصمة ولاية نيمروز جنوبًا قرب الحدود مع إيران.

وكانت زارانج أول عاصمة إقليمية تسيطر عليها الحركة منذ إعلان إدارة الرئيس جو بايدن أنها ستسحب القوات الأمريكية بالكامل من البلاد.

وسيطرت طالبان على مناطق ريفية شاسعة في الأشهر الثلاثة الماضية وبدأت توجه الآن هجماتها إلى المدن الكبرى محاصرة العديد من عواصم المقاطعات بما فيها قندهار وهرات ثاني وثالث كبرى مدن البلاد.

وتعاني أفغانستان حربًا منذ عام 2001 حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن، بحكم طالبان، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

مع استمرار الانسحاب الأمريكي.. طالبان تواصل السيطرة على مناطق جديدة في أفغانستان

نقل مراسل الجزيرة عن مصدر أمني قوله إن مسلحي طالبان سيطروا على مقر مديرية (زرمت) بولاية (بكتيا) جنوب شرقي أفغانستان وعلى قاعدة عسكرية ومركز تدريب للقوات الأفغانية في ولاية (وردك) جنوب العاصمة كابل.

4/7/2021
المزيد من سياسة

فرنسا.. مئات الآلاف يحتجون على “الشهادة الصحية” وإلزامية تطعيم فئات معينة (فيديو)

فرنسيون يحتجون على تشريع صحي يلزمهم بتلقي لقاح كوفيد-19 (غيتي)

قضاة يرفضون التحقيق في قضية رئيس هايتي بعد شهر على اغتياله.. ما السبب؟

الرئيس جوفينيل مويس

الولايات المتحدة تضيف 5 أسماء إلى قائمة الإرهاب العالمي.. من هم؟

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي (غيتي)

لقطات توثق حجم الدمار.. السيول تجرف آلاف المنازل في مدينة الباوقة السودانية (فيديو)

الأكثر قراءة

مطالبات بالتحقيق في فيديو للجيش المصري يظهر “إعدامات خارج نطاق القضاء”

صورة مأخوذة من الفيديو الذي نشره المتحدث العسكري المصري (الجيش المصري)

رئيس أركان سابق: مرتزقة فاغنر تحولوا لوجود روسي رسمي في ليبيا وحفتر لا يستطيع إخراجهم (فيديو)

رئيس الأركان الليبي الأسبق اللواء يوسف المنقوش (الجزيرة مباشر)

عزف بـ “الكلاشنكوف”.. مدرس عراقي يحول بندقية إلى آلة موسيقية فريدة (فيديو)

يستغرب من يرى العود كآلة موسيقية مع مع كلاشنكوف (الجزيرة مباشر)

صحيفة فرنسية: ميسي على وشك الانضمام إلى هذا النادي

لاعب نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي (رويترز)