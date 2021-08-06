خبير اقتصادي: فقراء مصر يصلهم 27% من الدعم ومقترح زيادة سعر الخبز لإرضاء السلطة (فيديو)

أكد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أن مقترح اتحاد الغرف التجارية بزيادة سعر الخبز المدعم إلى عشرين قرشًا جاء لإرضاء السلطة فقط ولا يستند إلى دراسات فعلية أو الإحساس بمعاناة غالبية المواطنين.

وأضاف خلال لقاء على الجزيرة مباشر، أن الفقراء في مصر لا يصلهم سوى 27% من إجمالي الدعم وهو الدعم الغذائي فقط، أما بقية النسبة فتوجه إلى أمور أخرى لا صلة لها بالفقراء.

الخبير الاقتصادي ممدوح الولي: يجب توجيه مخصصات الدعم للفقراء وهذه الشرائح يجب ألا يشملها الدعم..#المسائية #مصر pic.twitter.com/7g2JREo9jb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 5, 2021

وأوضح “بالرجوع للبيانات التفصيلية لتوزيع الدعم في الموازنة العامة نجد أن كل الوزارات تحصل على نصيب منه ويتضح على سبيل المثال أن فئات مثل الإعلاميين وموظفي وزارة المالية وضباط الشرطة -من خلال النوادي الخاصة بهم- ومُصدري الإنتاج الحربي والإسكان الاجتماعي وغيرهم يحصلون على نسبة من دعم الدولة”.

وعلى مواقع التواصل عبر مواطنون مصريون عن استيائهم من الزيادة المرتقبة لثمن رغيف الخبز في مصر وبترحيب اتحاد الغرف التجارية برفعه لسعر 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش.

الخبير الاقتصادي ممدوح الولي: الفقراء يحصلون على 27% من مخصصات الدعم واقتراح زيادة سعر رغيف العيش 300% لإرضاء السلطة فقط#المسائية #مصر pic.twitter.com/rA8CMtvynD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 5, 2021

وأثار ذلك قلق المدونين على الفقراء الذين يعتمدون بشكل أساسي على الخبز المدعم وكتبت الناشطة لبنى درويش “السعر المقترح من اتحاد الغرف يساوي 4 أضعاف السعر السابق، مما يعني أن أسرة من 5 أفراد لو كانت تشتري 25 رغيفًا في اليوم بجنيه وربع، ستشتريهم بـ 5 جنيه. أي 150 جنيه خبز في الشهر بس، و6.25% من دخلها لو كانوا يحصلون على الحد الأدنى للأجور، ناهيك عن أي خبز آخر يضطرون لشرائه زيادة عن المدعوم”.

السعر المقترح من اتحاد الغرف بقى ٤ أضعاف السابق. يعني أسرة من ٥ كانت بتشتري ٢٥ رغيف في اليوم بجنيه وربع، هتشتريهم ب ٥ جنيه. يعني هتصرف ١٥٠ جنيه عيش في الشهر بس. يعني ٦،٢٥% من دخلها لو بيوصلوا أصلًا للحد الأدنى للأجور. وده بعيد عن أي عيش تاني بيضطروا يشتروه زايد عن المدعوم. https://t.co/m7Vd8sOLUb — Lobna Darwish (@lobna) August 5, 2021

وكان رئيس الاتحاد إبراهيم العربي قد قال إن “التقارير تشير إلى وجود هدر لما يتم إنتاجه يوميا من الخبز المدعم واستغلاله في غير الغرض من إنتاجه مثل علف الطيور والمواشي بنسبة تتراوح بين 25 و35% من إجمالي حجم الإنتاج”.

وقال خالد رضا رئيس الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر إن “هناك تحسنًا ملموسًا للأوضاع الاقتصادية للمجتمع المصري بما سيجعل تقليص الدعم مرحليًا أمرًا مقبولًا”.

"عض قلبي ولا تعض رغيفي"… استياء واسع من زيادة ثمن رغيف الخبز في #مصر@ajmhashtag pic.twitter.com/RB1eB5pa2D — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 5, 2021

وأضاف رضا أن اعتماد الفرد علي الدولة في دعم غذائه يخلق مناخًا من التكاسل بين فئة الشباب وذلك بالرغم من وجود احتياج لمختلف أنواع العمالة مطالبا الشباب بالسعي وراء العمل والنجاح بدلًا من التكاسل وانتظار الدعم.

وتعليقا على هذا البيان كتب الصحفي أحمد رجب “(اعتماد الفرد على الدولة في دعم غذائه يخلق مناخا من التكاسل) هذا بيان من اتحاد الغرف التجارية في مصر التي لديها 30 مليون مواطن تحت خط الفقر”.

وكتب النائب البرلماني ضياء الدين داود “دعمنا وندعم استقرار الدولة والحفاظ على مؤسساتها، وتحمل هذا الشعب وحده فاتورة ما اصطلح على تسميته الإصلاح الاقتصادى”.

وتابع “أمس فرحنا بتدشين مشروع قومي للتنمية الأفقية لحياة كريمة بتكلفة تتجاوز الـ700 مليار. كل هذا في ظل ظروف يعاني فيها السواد الأعظم من الناس ضيق ذات اليد، فلا يصح أن يزين أحد قدرة الناس على تحمل تحريك أسعار العيش. حاربوا الفساد وحاربوا المتاجرين بأموال الشعب وسيتوفر بدل المليار عشرة”.