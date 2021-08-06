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سياسة|مصر

خبير اقتصادي: فقراء مصر يصلهم 27% من الدعم ومقترح زيادة سعر الخبز لإرضاء السلطة (فيديو)

الولي: الفقراء في مصر لا يصلهم سوى 27% من إجمالي الدعم (رويترز-أرشيفية)
الولي: الفقراء في مصر لا يصلهم سوى 27% من إجمالي الدعم (رويترز-أرشيفية)
6/8/2021-|آخر تحديث: 6/8/202102:02 PM (مكة المكرمة)

أكد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أن مقترح اتحاد الغرف التجارية بزيادة سعر الخبز المدعم إلى عشرين قرشًا جاء لإرضاء السلطة فقط ولا يستند إلى دراسات فعلية أو الإحساس بمعاناة غالبية المواطنين.

وأضاف خلال لقاء على الجزيرة مباشر، أن الفقراء في مصر لا يصلهم سوى 27% من إجمالي الدعم وهو الدعم الغذائي فقط، أما بقية النسبة فتوجه إلى أمور أخرى لا صلة لها بالفقراء.

وأوضح “بالرجوع للبيانات التفصيلية لتوزيع الدعم في الموازنة العامة نجد أن كل الوزارات تحصل على نصيب منه ويتضح على سبيل المثال أن فئات مثل الإعلاميين وموظفي وزارة المالية وضباط الشرطة -من خلال النوادي الخاصة بهم- ومُصدري الإنتاج الحربي والإسكان الاجتماعي وغيرهم يحصلون على نسبة من دعم الدولة”.

وعلى مواقع التواصل عبر مواطنون مصريون عن استيائهم من الزيادة المرتقبة لثمن رغيف الخبز في مصر وبترحيب اتحاد الغرف التجارية برفعه لسعر 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش.

وأثار ذلك قلق المدونين على الفقراء الذين يعتمدون بشكل أساسي على الخبز المدعم وكتبت الناشطة لبنى درويش “السعر المقترح من اتحاد الغرف يساوي 4 أضعاف السعر السابق، مما يعني أن أسرة من 5 أفراد لو كانت تشتري 25 رغيفًا في اليوم بجنيه وربع، ستشتريهم بـ 5 جنيه. أي 150 جنيه خبز في الشهر بس، و6.25% من دخلها لو كانوا يحصلون على الحد الأدنى للأجور، ناهيك عن أي خبز آخر يضطرون لشرائه زيادة عن المدعوم”.

وكان رئيس الاتحاد إبراهيم العربي قد قال إن “التقارير تشير إلى وجود هدر لما يتم إنتاجه يوميا من الخبز المدعم واستغلاله في غير الغرض من إنتاجه مثل علف الطيور والمواشي بنسبة تتراوح بين 25 و35% من إجمالي حجم الإنتاج”.

وقال خالد رضا رئيس الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر إن “هناك تحسنًا ملموسًا للأوضاع الاقتصادية للمجتمع المصري بما سيجعل تقليص الدعم مرحليًا أمرًا مقبولًا”.

وأضاف رضا أن اعتماد الفرد علي الدولة في دعم غذائه يخلق مناخًا من التكاسل بين فئة الشباب وذلك بالرغم من وجود احتياج لمختلف أنواع العمالة مطالبا الشباب بالسعي وراء العمل والنجاح بدلًا من التكاسل وانتظار الدعم.

وتعليقا على هذا البيان كتب الصحفي أحمد رجب “(اعتماد الفرد على الدولة في دعم غذائه يخلق مناخا من التكاسل) هذا بيان من اتحاد الغرف التجارية في مصر التي لديها 30 مليون مواطن تحت خط الفقر”.

وكتب النائب البرلماني ضياء الدين داود “دعمنا وندعم استقرار الدولة والحفاظ على مؤسساتها، وتحمل هذا الشعب وحده فاتورة ما اصطلح على تسميته الإصلاح الاقتصادى”.

وتابع “أمس فرحنا بتدشين مشروع قومي للتنمية الأفقية لحياة كريمة بتكلفة تتجاوز الـ700 مليار. كل هذا في ظل ظروف يعاني فيها السواد الأعظم من الناس ضيق ذات اليد، فلا يصح أن يزين أحد قدرة الناس على تحمل تحريك أسعار العيش. حاربوا الفساد وحاربوا المتاجرين بأموال الشعب وسيتوفر بدل المليار عشرة”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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