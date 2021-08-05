خليفة ميركل المحتمل ينفي إعرابه عن “حبه الكبير” لتركيا

نفى مكتب رئاسة حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية صحة مقابلة صحفية أجراها رئيس حكومة الولاية ومرشح تحالف المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي لمنصب المستشار، أرمين لاشيت، مع صحيفة (صباح) التركية.

وفي رد على سؤال عن هذا الموضوع من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أعلن المكتب في دوسلدورف، اليوم الخميس، أنه “لم تكن هناك مقابلة قط”.

وكانت هذه المقابلة المزعومة مع لاشيت ظهرت في الإصدار الأوربي للصحيفة التركية، نهاية يوليو/تموز الماضي.

ونُقِلَ عن زعيم حزب ميركل المسيحي الديمقراطي قوله في هذه المقابلة “لدي حب كبير لتركيا”.

من جانبه، قال رئيس تحرير الصحيفة في ألمانيا إسماعيل أريل لوكالة الأنباء الألمانية إن المقابلة أُخِذَتْ من صفحة المدير السابق لمركز الدراسات التركية في مدينة إيسن (فاروق سين) مشيرا إلى أن سين أكد لهم أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع لاشيت وأن المقابلة حقيقية.

وأضاف أريل “أخذنا المقابلة بإذن من فاروق سين”.

وصرح سين للوكالة بأن الأمر تم توضيحه مع مكتب رئاسة حكومة الولاية، لكنه رفض الحديث بشكل مفصل.

وتم سحب المقابلة من صفحة سين في الوقت الراهن.