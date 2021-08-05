البث الحي
سياسة

ضغوط برلمانية على الحكومتين الفرنسية والإسبانية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين

قاعة مجلس النواب الإسباني (غيتي)
قاعة مجلس النواب الإسباني (غيتي)
4/8/2021-|آخر تحديث: 5/8/202101:29 AM (مكة المكرمة)

تقدّم نواب أوربيون في فرنسا وإسبانيا باستجوابات لحكوماتهم بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين عقب تقارير عن تردي أوضاع المعتقلين السياسيين هناك.

وقالت منظمة (أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين) إن النائبة جوستين بنين، عضو البرلمان عن منطقة غوادلوب، استجوبت وزير أوربا والشؤون الخارجية جان إيف لودريان حول التزامه بضمان احترام كرامة الإنسان والحرية السياسية في البحرين.

وسلطت النائبة الضوء على ما قالت إنه تزايد انتهاك حقوق الإنسان في البحرين وقمع السلطات لكل الشخصيات المعارضة.

ولفتت بنين الانتباه بشكل خاص إلى استمرار سجن حسن مشيمع أحد المعارضين الرئيسيين للحكومة، وعبد الجليل السنكيس الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان.

وفي إسبانيا، قالت المنظمة إن مارتا روسيك إي سالتور وماريا كارفالو دانتاس، العضوتان في مجلس النواب الإسباني وجهتا أسئلة إلى الحكومة الإسبانية، في 23 يوليو/تموز الماضي، بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في سجن (جو) في البحرين.

وطالبت النائبتان الحكومة الإسبانية باتخاذ إجراء فوري للاستفادة من علاقاتها الثنائية مع البحرين والعمل مع السياسة الخارجية “التي تركز على الدفاع وضمان حقوق الإنسان”.

وأثارت منظمات حقوقية مخاوف بشأن أوضاع المعتقلين السياسيين في سجن (جو) سيئ السمعة في البحرين وسط تقارير عن تفشي فيروس كورونا بين النزلاء.

وشهدت البحرين انتفاضة على تردي الأوضاع في البلاد عام 2011، ومنذ تلك الانتفاضة حظرت سلطات البلاد أحزاب المعارضة وأوقفت عشرات الناشطين وأصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على بعضهم ما أثار انتقادات دولية.

وقالت البحرين إن إيران دربت المتظاهرين ودعمتهم من أجل إطاحة حكومة المنامة، وهو اتهام تنفيه طهران.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

خبيرة في الأمم المتحدة تطالب البحرين بالإفراج الفوري عن 3 حقوقيين معتقلين

دعت خبيرة من الأمم المتحدة حكومة البحرين إلى الإفراج الفوري عن ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان يعانون من الاحتجاز من فترة طويلة بسبب دعمهم المشروع لحقوق الإنسان في البلاد، بحسب بيان لمجلس حقوق الإنسان.

22/6/2021
المزيد من سياسة

رويترز: بايدن يعتزم تغيير سياسة تصدير السلاح من أجل حقوق الإنسان

الرئيس الأمريكي جو بايدن (غيتي)

تونس.. تحذير من قيس سعيد ودعوة من الغنوشي وقلق من تأخر تشكيل الحكومة (فيديو)

الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)

عشرات الجرحى في مواجهات بين محتجين والأمن بذكرى انفجار مرفأ بيروت (فيديو)

قوات الأمن أطلقت قنابل غاز مسيّلة للدموع ورصاص مطاطي لتفريق المحتجين (رويترز)

هيئة حقوقية تونسية تشتبه في مصير هشام المشيشي وتتحرى عنه (فيديو)

رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

مع الحكيم.. الذئبة الحمراء تهاجم امرأة حامل وتسبب أضرارا للجنين (فيديو)

مرض الذئبة الحمراء يؤثر على الحوامل والأجنة (غيتي)

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)

لماذا تستهدف الإمارات الشيخ يوسف القرضاوي عبر فيلم هوليوودي؟ (فيديو)

الشيخ يوسف القرضاوي الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (مواقع التواصل)

“رغيف الخبز أمن قومي لمصر”.. خبير اقتصادي يكشف بالأرقام ما تخفيه الحكومة من مليارات (فيديو)

تغطي منظومة الخبز 71 مليون مستفيد بواقع 5 أرغفة للمواطن يوميا (رويترز)