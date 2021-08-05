أعدم مذكراته خوفا على حياته وأسرته.. وفاة “أبو المدن الجديدة” في مصر حسب الله الكفراوي

غيب الموت، اليوم الخميس، وزير الإسكان المصري الأسبق حسب الله الكفراوي، الملقب بـ”أبو المدن الجديدة” عن عمر يناهز 91 عاما.

وقال عبد العزيز الكفراوي نجل وزير الإسكان الأسبق عبر حسابه على فيسبوك “توفي إلى رحمة الله تعالى المهندس حسب الله الكفراوي.. أوصيكم بالدعاء”.

والكفراوي مواليد 1930، وهو سياسي بارز تولي منصب محافظ دمياط (شمالي مصر) عام 1976، ثم منصب وزير الإسكان والتعمير والمجتمعات الجديدة لمدة 16 عاما، بين عامي 1977 و1993.

لُقب الكفراوي بـ”أبو المدن الجديدة” لمبادرته بإنشاء الجيل الأول من المدن الصناعية بمصر، أبرزها السادات، والعاشر من رمضان، و15 مايو، و6 أكتوبر.

وعاصر الكفراوي أثناء توليه وزارة الإسكان الرئيسين الراحلين أنور السادات (1970-1981) وحسني مبارك (1981-2011) واشتهر بتصريحاته الجريئة والكاشفة لمواطن الفساد في المجتمع.

وعقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، جمع الراحل مذكراته في كتاب بعنوان (حسب الله الكفراوى.. من القرية إلى الثورة.. شاهد على العصر) لكنه أعدم جميع النسخ عقب طباعتها بأيام متعللا بأنها تحمل معلومات قد تتسبب في تهديد حياته وأسرته بالقتل.