البحرية البريطانية: انتهاء عملية “خطف” محتملة لسفينة قبالة الإمارات والناقلة بأمان

قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية اليوم الأربعاء إن من صعدوا على متن ناقلة -كانت مصادر بحرية قد تحدثت عن الاستيلاء عليها قبالة ساحل الإمارات- غادروها وإن السفينة في أمان.

وقال 3 من أفراد قوات الأمن البحري أمس الثلاثاء إن قوات يشتبه أنها مدعومة من إيران احتجزت الناقلة (أسفالت برنسيس) ونفت إيران ذلك.

وأفادت بيانات ريفينيتيف لرصد حركة السفن بأن الناقلة كانت “في طريقها وتستخدم محركها” في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وقالت هيئة التجارة البحرية البريطانية إن واقعة خطف محتملة قد انتهت لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى في إشعار تحذيري ولم تورد اسم الناقلة.

حدث ذلك في منطقة ببحر العرب تؤدي إلى مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس صادرات النفط المنقولة بحرا في العالم.

وندد أبو الفضل شكارجي المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية بالتقارير التي تحدثت عن حوادث بحرية وعمليات اختطاف في منطقة الخليج ووصفها بأنها “نوع من الحرب النفسية وتمهيد الساحة لنوبات جديدة من المغامرات”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تنظر في التقارير التي تحدثت عن واقعة في خليج عمان لكن “من السابق لأوانه” إصدار حكم.

هجوم على ناقلة

وتصاعد التوتر في المنطقة بعد هجوم وقع الخميس الماضي على ناقلة تشغّلها شركة إسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عُمان وألقت الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا بالمسؤولية فيه على إيران.

ناقلة النفط ميرسر ستريت التي تعرضت للهجوم (رويترز)

وأبلغت بريطانيا ورومانيا وليبيريا مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء بأن من “المرجح للغاية” أن تكون إيران قد استخدمت طائرة مسيرة أو أكثر لتنفيذ الهجوم.

وقالت الدول الثلاث في رسالة إلى مجلس الأمن “هذا الهجوم أضر بسلامة وأمن الشحن الدولي وشكل خطرا عليه وكان انتهاكا واضحا للقانون الدولي.. ينبغي للمجتمع الدولي أن يندد بهذا العمل”.

ونفت طهران أي تورط لها في الهجوم على ناقلة (ميرسر ستريت) التي ترفع علم ليبيريا، ومملوكة لشركة يابانية وتديرها شركة زودياك ماريتايم الإسرائيلية، وأدى إلى مقتل اثنين من أفراد الطاقم هما بريطاني وروماني.

وبعثت إسرائيل برسالة منفصلة إلى مجلس الأمن متعهدة “بمواصلة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها”.

وكتب سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة جلعاد إردان قائلا “أنشطة إيران العدائية المستمرة تعرض منطقتنا وما وراءها للخطر، ونتوقع أن يتخذ مجلس الأمن إجراءات ملموسة وحاسمة لكبح جماح هذا التهديد المتزايد”.

وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا يوم الأحد إنهما ستعملان مع حلفائهما للرد على الهجوم.