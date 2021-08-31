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مصر توفد نائب وزير الخارجية لإجراء محادثات مع تركيا الأسبوع القادم

المباحثات الاسكتشافية بين مصر وتركيا في القاهرة (الجزيرة مباشر)
المباحثات الاسكتشافية بين مصر وتركيا في القاهرة (الجزيرة مباشر)
31/8/2021-|آخر تحديث: 31/8/202104:19 PM (مكة المكرمة)

قالت وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء إن السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية سامح شكري سيزور أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر/أيلول المقبل لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية مع تركيا.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن زيارة لوزا تأتي استجابة للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية.

وأوضح البيان أن الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا يُنتظر أن تتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية.

كان وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال قد زار القاهرة يومي 5 و6 مايو/أيار الماضي بناءً على دعوة من الجانب المصري، وفي ختام الزيارة صدر بيان مشترك للبلدين وصف الجولة الاستكشافية للمشاورات الثنائية بينهما بـالصريحة والمعمقة.

وخلال الأشهر الماضية انطلقت إشارات إيجابية بشأن العلاقات بين القاهرة وأنقرة كان أبرزها تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو حول إمكانية تفاوض البلدين على ترسيم حدودهما البحرية في شرق المتوسط.

تلاها إشادة من وزير الإعلام المصري أسامة هيكل بقرارات وتوجهات الحكومة التركية الأخيرة بشأن العلاقات مع القاهرة، واصفا إياها بأنها بادرة طيبة.

وفي 7 مايو/أيار الماضي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء مرحلة جديدة في العلاقات مع مصر في الوقت الراهن مؤكدا أن المحادثات ستتواصل وسيتم تطويرها وتوسيعها.

يشار إلى أن العلاقات بين تركيا ومصر مستمرة على مستوى القائم بالأعمال بشكل متبادل منذ عام 2013 وخلال هذه الفترة جرت لقاءات خاطفة بين وزيري خارجية البلدين في مناسبات مختلفة.

بينما تواصل كل من سفارة تركيا لدى القاهرة وقنصليتها في الإسكندرية وسفارة مصر لدى أنقرة وقنصليتها بإسطنبول أنشطتها.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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