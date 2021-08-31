أردوغان وابن زايد يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما أمس الإثنين وفق بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن أردوغان وابن زايد بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين الصديقين.

وأفادت بأنهما تبادلا وجهات النظر حول المصالح المشتركة وبعض القضايا الإقليمية والدولية.

لقاء مستشار الأمن الوطني

كان أردوغان قد استقبل في الثامن عشر من الشهر الجاري في العاصمة أنقرة مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية بأنهما بحثا العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية.

وأشار البيان إلى أن أردوغان وآل نهيان تناولا خلال اللقاء استثمارات الإمارات في تركيا.

وقال أردوغان بعد المحادثات إن بلاده والإمارات كانتا على تواصل في الأشهر الماضية وتمكنتا من إحراز بعض التقدم.

وأضاف أنه ناقش الاستثمار في تركيا مع طحنون بن زايد، وأشار إلى أن تقدم المحادثات بصورة جيدة يعني أن الإمارات سيكون لها “استثمارات ضخمة” في تركيا، وأن الإمارات لديها أهداف وخطط استثمارية “جادة للغاية” في بلاده.

وتابع الرئيس التركي قائلا إنه منفتح على لقاء ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.