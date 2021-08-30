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سياسة|لبنان

4 قتلى جراء انفجار داخل معمل في ضاحية بيروت الجنوبية (فيديو)

30/8/2021

لقي 4 أشخاص مصرعهم، اليوم الإثنين، جراء انفجار داخل معمل (مصنع) في منطقة “برج البراجنة” بالضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم في انفجار قوي داخل معمل في منطقة “برج البراجنة” من دون تفاصيل أخرى.

ولم تحدد الوكالة سبب الانفجار، لكن تقارير في وسائل إعلام محلية أفادت بأن سخاناً للمياه انفجر لدى قيام عمال بضغطه داخل المعمل.

وأظهر مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ثلاث جثث غارقة بدمائها وممددة على الأرض داخل غرفة مظلمة.

وأدى الانفجار إلى تضرّر سيارات كانت متوقفة خارج المعمل جراء تطاير خزانات منه.

وقال رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور لإذاعة “صوت لبنان” إن الأجهزة الأمنية فرضت طوقا في المكان.

وأفاد بأن المعلومات “متضاربة” عن أسباب الانفجار في معمل لخزّانات المياه.

وفي 15 من أغسطس/آب الجاري، انفجر خزان يحوي آلاف اللترات من “البنزين” في بلدة التليل بقضاء عكار (شمال) ما أدى إلى مصرع 31 شخصا وإصابة 79 آخرين، بينهم أفراد بالجيش.

وقبل أكثر من عام، أودى انفجار في مرفأ العاصمة بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن دمار هائل في الأبنية السكنية والتجارية.

وتعصف بلبنان منذ نحو عامين أسوا أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث ما أدى إلى انهيار مالي، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى جراء نفاد النقد الأجنبي المخصص لاستيراد السلع الأساسية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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