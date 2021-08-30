مؤسسة كهرباء عدن تحذر من نفاد الوقود خلال يومين وإغراق المدينة في ظلام دامس

حذرت مؤسسة الكهرباء الحكومية في مدينة عدن بجنوب اليمن أمس الأحد من توقف أكثر من 80% من القدرة التوليدية بشكل كامل خلال يومين بسبب قرب نفاد وقود محطات الكهرباء.

وقالت مؤسسة كهرباء عدن في بيان إن الوقود المتبقي من مادة الديزل بخزانات مصافي عدن يكاد يكفي لمدة لا تتجاوز يومين فقط، نتيجة تأخر وصول الدفعة الرابعة من منحة النفط السعودية، مما سيؤدي إلى زيادة ساعات انقطاع الكهرباء ودخول المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد بظلام دامس.

وحذر البيان من أن نفاد الوقود يهدد بتوقف كافة محطات التوليد العاملة بمادة الديزل التي تشكل أكثر من 80% من توليد كهرباء عدن.

وكانت السعودية التي تقود تحالفًا عسكريًا دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في وجه جماعة الحوثيين، قد أعلنت في مارس/آذار تقديم منحة مشتقات نفطية لليمن تبلغ 351 ألفا و304 أطنان من المازوت، و909 آلاف و591 طناً من الديزل بقيمة 422 مليون دولار لتشغيل أكثر من 80 محطة كهرباء في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية.

وقد وصلت عدة دفعات من منحة المشتقات النفطية السعودية في الأشهر الثلاثة الماضية إلى محافظات عدن وحضرموت والمهرة.

لكن السلطات السعودية وضعت شروطًا لاستمرار المنحة النفطية أبرزها قيام الحكومة اليمنية بإصلاحات هيكلية وتمويلية في القطاع المتعثر.

وقال سكان في عدن إن ساعات الانقطاع وصلت أمس الأحد إلى 5 ساعات.

وعبر السكان عن غضبهم بسبب استمرار تردي الأوضاع المعيشية والخدمات خاصة في قطاع الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف إلى أكثر من 40 درجة مئوية رغم مرور أكثر من 6 سنوات من تحرير عدن من حركة الحوثي.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.