الولايات المتحدة تعلن انسحاب آخر جنودها من أفغانستان بعد حرب استمرت 20 عاما (فيديو)

قالت الولايات المتحدة إنها استكملت انسحاب قواتها من أفغانستان بعد نحو 20 عاما من غزوها للبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وأعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية ذلك (مساء الإثنين- صباح الثلاثاء) في مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع (البنتاغون) بعد إرسال آخر قوات لإجلاء الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر بعد عودة طالبان إلى السلطة من العاصمة كابل.

"أنا هنا لأعلن استكمال انسحابنا من #أفغانستان وانتهاء المهمة العسكرية التي استمرت 20 عاما"

الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية في الجيش الأمريكي pic.twitter.com/hispOKodZF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 30, 2021

وقال الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية في إفادة صحفية بوزارة الدفاع (البنتاغون) “هناك قدر كبير من الحزن المرتبط بهذا الرحيل. لم نُخرج كل من كنا نريد إخراجه”.

وأضاف “لكنني أعتقد أنه إذا بقينا عشرة أيام أخرى، ما كنا سنخرج الجميع”. وقال إن آخر رحلة أقلت السفير الأمريكي في أفغانستان روس ويلسون.

وأكد ماكنزي خلال المؤتمر الصحفي “أنا هنا لأعلن أننا أنجزنا انسحابنا من أفغانستان”.

تغطية مباشرة لانسحاب القوات الأمريكية من #أفغانستان https://t.co/FDf4VB0oqb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 30, 2021

وذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن العالم سيحمل حركة طالبان مسؤولية تعهدها بتوفير ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان.

وقال بايدن في بيان صدر بعد ساعات من إتمام الجيش الأمريكي انسحابه من أفغانستان إنه سيوجه كلمة للشعب الأمريكي بشأن الانسحاب بعد ظهر غد الثلاثاء.

ونقلت قناة الجزيرة عن قاري يوسف المتحدث باسم حركة طالبان قوله “غادر آخر جندي أمريكي من مطار كابل ونالت بلادنا استقلالها الكامل”.

صور تظهر تجول قادة من حركة #طالبان في مطار #كابل بعد انسحاب القوات الأمريكية pic.twitter.com/aadb8JFycu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 30, 2021

وكتب المسؤول في حركة طالبان أنس حقاني في تغريدة على تويتر “لقد صنعنا التاريخ مرة أخرى. هذه الليلة انتهى احتلال الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لأفغانستان والذي استمر 20 سنة. أنا سعيد جدا لأنني بعد 20 سنة من الجهاد والتضحيات والمشقّات، أشهد بكل اعتزاز هذه اللحظات التاريخية”.

نصنع التاريخ مرة أخرى ، وانتهى احتلال الولايات المتحدة وناتو لأفغانستان لمدة 20 عامًا الليلة.

الله أكبر الله أكبر لا إليه إلا الله و الله أكبر و لله الحمد .

أنا سعيد جدًا برؤية هذه اللحظات التاريخية بعد 20 عامًا من التضحيات الجهادية والمصاعب. ادعو ارواح كل شهداء الجهاد. pic.twitter.com/Ho2sJwp44E — Anas Haqqani(انس حقاني) (@AnasHaqqani313) August 30, 2021

وجرى إطلاق نار في محيط مطار كابل احتفالا بمغادرة آخر طائرة أمريكية، وقالت مصادر من حركة طالبان إن المطار بات تحت سيطرتها بالكامل.





مطار كابل بلا خدمات مراقبة جوية

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية في إخطار إن مطار حامد كرزاي الدولي في كابول لم تعد به خدمات مراقبة للحركة الجوية مع انتهاء الجيش الأمريكي من انسحابه من أفغانستان.

وكان الجيش الأمريكي قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه تولى مسؤوليات مراقبة الحركة الجوية في كابل لتسهيل إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من أفغانستان.

وحثت إدارة الطيران في إخطارها، اليوم، الطائرات التي تهبط في كابل أو تعمل في المجال الجوي الأفغاني على توخي “الحذر الشديد”.

#شاهد | موقع فلايت رادار يظهر إقلاع طائرات عسكرية من مطار #كابل.. قائد القيادة الأمريكية الوسطى: اكتملت عملية انسحابنا من #أفغانستان و #طالبان تقول إن المطار تحت سيطرتها بالكامل pic.twitter.com/Kg9wDWJ8Yg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 30, 2021

قرار مجلس الأمن

وفي وقت سابق الإثنين، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو حركة طالبان أن تفي بالتزامها وتسمح للأفغان والرعايا الأجانب بمغادرة أفغانستان عبر أي معبر حدودي بما في ذلك مطار كابل عند إعادة فتحه وتأمينه. بدون المطالبة بإقامة منطقة آمنة كانت فرنسا قد دعت إليها.

وطالب المجلس بعدم استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أي بلد أو مهاجمته أو لإيواء الإرهابيين أو تدريبهم أو للتخطيط لأعمال إرهابية أو تمويلها.

وصوت 13 من أعضاء مجلس الأمن الـ 15 لصالح القرار الذي وضعته الولايات المتحدة بينهم فرنسا والمملكة المتحدة، فيما امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت.

إصرار بايدن

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الإثنين، أن “الرئيس الأمريكي جو بايدن متمسك بقرار مغادرة الجنود الأمريكيين لأفغانستان في الموعد المحدد”.

وأضافت ساكي في مؤتمر صحفي أنه “يجري حاليا تحديد عدد الأمريكيين الذين ما زالوا في أفغانستان والذين يريدون المغادرة”، مشيرة إلى أنه “يعتقد أنه رقم صغير”.

وكشفت المتحدثة أنه “تم إجلاء 6 آلاف شخص يحملون جواز السفر الأمريكي من أفغانستان”.

وكررت أنه لن “يكون لنا وجود مستمر في أفغانستان بعد الثلاثاء 31 أغسطس/آب الجاري”.

والإثنين، كشف المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن 26 طائرة أمريكية غادرت مطار كابل، الأحد، مع استمرار عمليات الإجلاء.

وأكد المتحدث على “الرغبة الأمريكية في مساعدة أكبر عدد من الراغبين على مغادرة أفغانستان، وعلى الاستمرار في العمل مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية لمساعدات الأسر الأفغانية الراغبة بالمغادرة”.

الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة أوقع أكثر من 100 قتيل بينهم 13 عسكريا أمريكيا (رويترز)

تهديدات مرتفعة لمطار كابل

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن التهديد الإرهابي لمطار كابل يبقى مرتفعا جدا بعدما اٌستهدف، الإثنين، بصواريخ أطلقها “تنظيم الدولة” عشية الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية من أفغانستان بعد 20 عاما من الوجود في المكان.

وكان مصدر في حركة طالبان قد قال للجزيرة إن 5 صواريخ أطلقت من شمالي العاصمة كابل باتجاه المطار، سقط أحدها داخل المطار وسقطت 4 خارجه، ولم يفصح المصدر عن حجم الخسائر حتى الآن.

من جهته قال مسؤول أمريكي إنه ليس من الواضح إن كانت الصواريخ قد أُسقطت بالكامل من قبل نظام الدفاع الصاروخي وأنه لا معلومات لديه عن وقوع إصابات في صفوف الأمريكيين.

وحدد الرئيس الأمريكي جو بايدن مهلة تنتهي، اليوم الثلاثاء، لسحب كل القوات الأمريكية من أفغانستان وإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة بدأت ردا على هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.

وتسببت سيطرة طالبان مجددا على السلطة، في 15 أغسطس/آب الجاري، بعدما أطاح بها ائتلاف دولي بقيادة الولايات المتحدة العام 2001، لتدفق أعداد كبيرة من الأفغان إلى مطار كابل أملا بأن يستقلوا طائرة في إطار عمليات الإجلاء التي تقودها الولايات المتحدة، خوفا من عودة الحركة إلى السلطة.

وأتاح هذا الجسر الجوي الضخم الذي بدأ في 14 أغسطس/ آب وانتهى اليوم، إجلاء 122 ألف شخص بحسب آخر الارقام التي أعلنها البنتاغون، أمس الاثنين.

وبلغ التوتر المحيط بالمرحلة الأخيرة من عمليات الإجلاء ذروته منذ اعتداء، الخميس الماضي، عند مدخل المطار والذي تبناه “تنظيم الدولة – ولاية خراسان” موقعا أكثر من 100 قتل بينهم 13 عسكريا أمريكيا.