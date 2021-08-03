مجلس الدولة الليبي يعيد انتخاب المشري رئيسا لدورة رابعة (فيديو)

أعاد المجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم الثلاثاء، انتخاب خالد المشري رئيسا لدورة رابعة مدتها سنة.

وقال الناطق باسم المجلس محمد ناصر إن المشري فاز بـ73 صوتا من أصل 12 في انتخابات المجلس التي جرت بالعاصمة طرابلس.

وأضاف أن المشري فاز خلال الجولة الثانية أمام منافسه صلاح ميتو فيما جرت الجولة الأولى بين الأخيرين وسعيد كلا.

تأثر وبكاء #خالد_المشري بعد إعلان فوزه برئاسة المجلس الأعلى للدولة في #ليبيا… pic.twitter.com/sCbvahltdw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 3, 2021

وعقب فوزه بالانتخابات قال المشري في كلمة متلفزة مقتضبة إن المجلس كمؤسسة يحتاج للعمل على روح الأخوة وأتمنى أن يستوعب الجميع الدرس الانتخابي الذي قدمه المجلس اليوم.

وفي 14 يوليو/ تموز الماضي دعت رئاسة الدولة الليبي في خطاب إلى عقد جلسة لانتخاب أعضاء مكتب رئاسة المجلس.

وآنذاك قالت رئاسة المجلس إن الدعوة إلى الانتخابات تأتي التزاما بالنظام الداخلي.

إعادة انتخاب خالد المشري رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في #ليبيا لدورة جديدة بعد فوزه في الجولة الانتخابية الثانية بواقع 73 صوتا. pic.twitter.com/IMGmA8IGY2 — أحمد خليفة (@ahmad_khalifa78) August 3, 2021

ويذكر أن مدة ولاية أعضاء المكتب الرئاسي تبلغ سنة واحدة تبدأ من تاريخ انتخابهم.