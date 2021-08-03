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سياسة|ليبيا

مجلس الدولة الليبي يعيد انتخاب المشري رئيسا لدورة رابعة (فيديو)

خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي (منصات التواصل)
خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي (منصات التواصل)
3/8/2021

أعاد المجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم الثلاثاء، انتخاب خالد المشري رئيسا لدورة رابعة مدتها سنة.

وقال الناطق باسم المجلس محمد ناصر إن المشري فاز بـ73 صوتا من أصل 12  في انتخابات المجلس التي جرت بالعاصمة طرابلس.

وأضاف أن المشري فاز خلال الجولة الثانية أمام منافسه صلاح ميتو فيما جرت الجولة الأولى بين الأخيرين وسعيد كلا.

وعقب فوزه بالانتخابات قال المشري في كلمة متلفزة مقتضبة إن المجلس كمؤسسة يحتاج للعمل على روح الأخوة وأتمنى أن يستوعب الجميع الدرس الانتخابي الذي قدمه المجلس اليوم.

وفي 14 يوليو/ تموز الماضي دعت رئاسة الدولة الليبي في خطاب إلى عقد جلسة لانتخاب أعضاء مكتب رئاسة المجلس.

وآنذاك قالت رئاسة المجلس إن الدعوة إلى الانتخابات تأتي التزاما بالنظام الداخلي.

ويذكر أن مدة ولاية أعضاء المكتب الرئاسي تبلغ سنة واحدة تبدأ من تاريخ انتخابهم.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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