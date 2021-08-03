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سياسة|أفغانستان

بلينكن: برنامج لتوطين الأفغان الذين عملوا معنا

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال جلسة إحاطة في وزارة الخارجية (رويترز)
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال جلسة إحاطة في وزارة الخارجية (رويترز)
3/8/2021-|آخر تحديث: 3/8/202111:40 AM (مكة المكرمة)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده أعددت برنامجا خاصا يهدف لتوطين الأفغان الذين عملوا مع قواتها منذ الحرب في أفغانستان عام 2001.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أمس الإثنين: أعددنا برنامج توطين خاصا للأفغان الذين عملوا مع القوات الأمريكية وسنبدأ الجمعة باستقبال أول دفعة من اللاجئين الأفغان.

وأشار بلينكن إلى أن الأفغان الذين عملوا مع القوات الأمريكية في أفغانستان يخشون التعرض للاضطهاد في بلادهم.

وأوضح أن النساء الأفغانيات اللاتي يشعرن بخطر بإمكانهن التقدم بطلبات لإعادة توطينهن في الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أعرب بلينكن عن قلق بلاده إزاء تقارير تفيد بشن حركة طالبان هجمات على عدد كبير من المدن الأفغانية مشيرا أن المواطنين الأفغان وخاصة الصحفيين يتعرضون إلى مخاطر كبيرة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده ستواصل دعم أفغانستان حتى بعد انسحابها منها داعيا طالبان والحكومة الأفغانية إلى التوصل لاتفاق سلام.

وفي وقت سابق الإثنين أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عن برنامج جديد لاستقبال آلاف اللاجئين الأفغان الذين عملوا مع واشنطن لإعادة توطينهم كلاجئين في الولايات المتحدة.

مراسم توقيع اتفاق السلام بين حركة طالبان والولايات المتحدة في الدوحة (غيتي)

وتصاعد مستوى العنف في أفغانستان منذ مطلع مايو/ أيار الماضي مع اتساع رقعة نفوذ حركة طالبان تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية بأمر من الرئيس جو بايدن في أبريل/ نيسان الفائت والمقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.

وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 2001 حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن، بحكم حركة طالبان لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة.

كانت حركة طالبات والولايات المتحدة قد وقعتا اتفاقا لإحلال السلام في أفغانستان في فبراير/ شباط من العام الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة.

ونص الاتفاق على أن تسحب واشنطن جنودها تدريجيا من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من طالبان وتعهّدا بعقد محادثات سلام مع حكومة كابل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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