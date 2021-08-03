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سياسة|مصر

السيسي: حان الوقت لزيادة سعر الخبز المدعوم في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (التلفزيون المصري)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (التلفزيون المصري)
3/8/2021

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء إن الوقت حان لزيادة سعر رغيف الخبز المدعوم.

ويبلغ سعر رغيف الخبز المدعوم حاليا 0.05 جنيه مصري (0.3 سنتا) ويخصص لـ 60 مليون شخص 5 أرغفة يوميا في إطار برنامج الدعم الكبير.

ولم يذكر السيسي حجم الزيادة في السعر، لكن التغييرات في دعم الغذاء مسألة شديدة الحساسية في بلد أدى فيه قرار خفض دعم الخبز إلى أعمال شغب دامية في جميع أنحاء مصر عام 1977.

وقال السيسي “جه الوقت إن رغيف العيش أبو 5 صاغ (قروش) ده يزيد تمنه، حد يقولي خلي الكلام ده لرئيس الحكومة أو لوزير التموين هو اللي يشيلها.. لا.. أنا أشيلها قدام بلدي وقدام ناسي”.

وأضاف خلال حديثه لدى افتتاح منشأة لإنتاج المواد الغذائية “مش معقولة أدي 20 رغيف بثمن سيجارة، هذا الأمر لازم يتوقف”.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

وقال السيسي “دا بنعيد تنظيمه بشكل مناسب مبقولش نغليه قوي زي ما بيكلف علينا 60 أو 65 قرشا ولكن هذا الأمر لازم يتوقف”.

وتابع: “مش هتمشي الأمور كده ونقول إن أنا مقدرش أقرب من رغيف العيش، لا ما ينفعش أبيع رغيف بعملة مش معروفة.. الأولاد ما يعرفوش يعني إيه 5 صاغ”

وأضاف “مفيش حاجة بتثبت على حالها بالطريقة دي على مدى 20 أو 30 سنة ونقول إن الرقم ده محدش يمسه.. لا لا”.

وقال” أقول للرأي العام في مصر لن نستطيع..  مبقولش نزود رقم كبير ولكن لازم ناخد من هنا علشان نحط هنا”.

وطالب السيسي بتحديد وتنظيم الإنجاب في مصر وأرجع الزيادة في الأسعار والتعدي على الأراضي الزراعية إلى النمو السكاني.

وقال: النمو السكاني في منتهى الخطورة، وبهذه الطريقة التي نسير بها في النمو السكاني كل الجهد الذي تقوم به سيضيع.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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