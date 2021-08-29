خبير أمني: يتعين على أمريكا استمرار التواصل مع طالبان (فيديو)

قال ديفيد جروش الأستاذ المشارك في مركز الشرق الأدنى للدراسات الأمنية إن على الولايات المتحدة أن تستمر في التواصل مع طالبان من أجل إجلاء يتمتع بالكفاءة.

جاء ذلك خلال حديثه للجزيرة مباشر تعليقا على تصريحات رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي آدم سميث التي قال فيها إن الولايات المتحدة يجب أن يكون لها تواصل مع طالبان لتتمكن من إنهاء عملية الإجلاء حتى بعد الحادي والثلاثين من هذا الشهر.

وقال جروش: إذا أردنا أن يكون لدينا إجلاء يتمتع بالكفاءة بغض النظر عن الوقت يجب علينا أن نتواصل مع طالبان سواء رغبنا في ذلك أم لم نرغب.

وأضاف: هم يسيطرون على الأرض ومن أجل وصول الناس إلى المطارات والحدود يجب أن يمروا على نقاط تفتيش طالبان، وبالتالي إذا لم يكن هناك تعاون من طالبان فلن يكون هناك أي إجلاء، هذه هي طريقة سير الأمور.

وردا على سؤال هل من الممكن أن يتطور هذا التواصل إلى اعتراف بشرعية طالبان وحكومة طالبان التي يمكن أن تشكل خلال الفترة القادمة؟

قال جروش: إذا كان هناك تواصل إيجابي وكانت هناك جدية من طالبان في تسهيل مجريات الأمور التي نراها، وإذا غيروا نظرتهم تجاه حقوق المرأة وحقوق الأقليات وحقوق الإنسان، ففي نهاية المطاف قد يكون هناك نوع من الإقرار والاعتراف بأن حكومة طالبان قد تصل إلى وضع بورما حيث هناك دولة لا توجد علاقة معها ولكن الاعتراف قد يحدث على المدى القريب.

وتابع: أما إذا لم تتعاون طالبان فربما يتأخر هذا الاعتراف لسنوات.

كان رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي آدم سميث قد قال إنه من الصعب إنهاء عمليات الإجلاء في مطار كابل مع حلول نهاية الشهر الجاري.

وأضاف سميث في مقابلة مع شبكة تليفزيون أمريكية إن بلاده تخطط لمواصلة عمليات الإجلاء بعد انتهاء المدة المحددة.