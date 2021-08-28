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سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

“خائفة ولا تثق بالأطباء”.. الأسيرة أنهار الديك على وشك الولادة داخل سجون الاحتلال

انهار الديك 25 عاما دخلت الشهر التاسع من الحمل ولا تزال مسجونة (مواقع التواصل)
انهار الديك 25 عاما دخلت الشهر التاسع من الحمل ولا تزال مسجونة (مواقع التواصل)
28/8/2021

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر إن الاسيرة أنهار الديك على وشك الولادة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتعيش مشاعر خوف وقلق ولا تثق بالأطباء.

وأضاف أبو بكر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم السبت إن الجهود مستمرة من أجل مساعدتها عبر منظمة الصليب الأحمر والمحامين.

وأشار إلى أن الأسيرة الديك لا تزال موقوفة دون حكم وبالتالي فإن إمكانية إطلاق سراحها ممكنة لكن محاكم الاحتلال الإسرائيلي لم ترد على الالتماسات المقدمة بهذا الشأن .

وأنهار معتقلة منذ 5 أشهر بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن في بؤرة استيطانية على جبل “كيسان” القريب من بلدتها، ولم يصدر بحقها بعد أي حكم، وهي تقبع في سجن الدامون الإسرائيلي (جنوب)، ومنذ اعتقالها سمح لزوجها فقط بزيارتها مرة واحدة.

ومنذ أيام، انطلقت حملة دعم وتضامن مع الأسيرة أنهار وانتشر وسما باسمها إلى جانب وسم (أنقذوا أنهار الديك) بعد تداول رسالة مكتوبة لعائلتها عبّرت فيها عن خوفها ووجعها وقلقها من الولادة في السجن خاصة وأنها ستخضع لعملية جراحية، حيث دخلت شهرها التاسع وسط صمت عربي ودولي.

وناشدت الأسيرة الفلسطينية في رسالتها أحرار العالم التدخل العاجل من أجل الإفراج عنها لتتمكن من وضع جنينها خارج أسوار سجون الاحتلال. ووصف زوجها وضعها بالصعب.

إضراب عن الطعام

أما الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، فقد بيّن ابو بكر أن 5 منهم يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري.

وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه إن الأسرى المضربين يعانون من تدهور في حالتهم الصحية ووضعهم يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، حيث يعانون من نقصان كبير في الوزن، إضافة لسوء المعاملة، والتعسف والتنكيل الذي يتعرضون له من إزعاج متعمد، وتفتيشات وتنقلات.

 

والأسرى المضربون هم: كايد الفسفوس مضرب منذ 45 يومًا، ومقداد القواسمي مضرب منذ 38 يومًا، والأسير أحمد حمامرة مضرب منذ 29 يومًا، وعلاء الأعرج مضرب منذ 21 يومًا، وهشام أبو هواش مضرب منذ 12 يومًا، ورايق بشارات مضرب منذ نحو أسبوع.

وكان الفسفوس قد علق قبل يومين إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر 22 يومًا، بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، بحيث يتم الإفراج عنه في 14 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية

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