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سياسة|العراق

العراق.. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية قرب الحدود مع الكويت

هناك اتفاق يقضي بانسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الجاري (رويترز)
هناك اتفاق يقضي بانسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الجاري (رويترز)
28/8/2021-|آخر تحديث: 28/8/202111:43 AM (مكة المكرمة)

أفاد مصدر أمني عراقي باستهداف قاعدة عسكرية أمريكية قرب معبر جريشان الكويتي البري مع العراق بـ 3 صواريخ دون رصد خسائر بشرية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن المصدر وهو ضابط في شرطة البصرة، إن مجهولين أطلقوا 3 صواريخ من داخل الأراضي العراقية على القاعدة العسكرية عند معبر جريشان الكويتي البري مع العراق.

وأضاف المصدر أن صاروخين اثنين سقطا في محيط القاعدة العسكرية، أما الثالث فقد عبر القاعدة باتجاه الأراضي الكويتية دون معرفة مكان سقوطه، وأشار إلى أن المعلومات المتوفرة لدى السلطات العراقية تفيد بعدم رصد سقوط أي خسائر بشرية.

نفي كويتي

هذا وقد نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن 3 صواريخ تجاوزت أجواء الحدود الكويتية متجهة ومستهدفة محيط قاعدة أمريكية

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش عبر حسابها الرسمي على تويتر إن الحدود الكويتية مستقرة وآمنة ولم تشهد أي حوادث.

وأعلن مصدر أمني كويتي أن الهجوم الصاروخي كان داخل الحدود العراقية ولم يستهدف أي منشأة داخل حدود الكويت لافتًا إلى أن القاعدة الأمريكية في منطقة جريشان أزيلت قبل أعوام.

ويشن مجهولون في الأشهر الأخيرة هجمات متكررة بالصواريخ وطائرات مسيرة مفخخة وعبوات ناسفة تستهدف السفارة الأمريكية وقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في أرجاء العراق.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات إذ هددت مرارًا باستهداف القوات الأمريكية إذا لم تغادر البلاد.

وتأتي الهجمات الجديدة رغم توصل بغداد وواشنطن في 26 يوليو/تموز الماضي إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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