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سياسة|العراق

قمة بغداد.. أمير قطر يلتقي بالرئيس المصري وملك الأردن

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يسار) التقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بغداد (مواقع التواصل)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يسار) التقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بغداد (مواقع التواصل)
28/8/2021-|آخر تحديث: 28/8/202107:52 PM (مكة المكرمة)

التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، وفق وكالة الأنباء القطرية.

جاء ذلك في لقاءين منفصلين، على هامش قمة بغداد للتعاون والشراكة.

وأفاد بيان للرئاسة المصرية بأن “السيسي التقى في العاصمة العراقية بغداد، بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر”، دون تفاصيل أكثر.

وفي وقت لاحق، أكدت الرئاسة المصرية في بيان ثان، أن السيسي أكد “حرص مصر على التعاون المتكامل (..) في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة”.

وأعرب أمير قطر عن “تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية، وإشادته بما تم في الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون بين البلدين”.

وأكد “تطلع قطر لتعزيز التباحث مع مصر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية”.

ووفق الرئاسة المصرية “تم التوافق خلال اللقاء على أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة”.

كما “تم التوافق على استمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، اتساقاً مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم في إطار ما نص عليه “بيان العلا”.

وبينما أوضحت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أنه “جرى خلال المقابلة (ذاتها) استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”، دون تفاصيل أكثر.

أمير قطر يلتقي بملك الأردن

وفي السياق، قالت وكالة الأنباء القطرية “قنا” إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر التقى بالملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية، على هامش انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في مقر رئاسة الجمهورية العراقية في بغداد.

وأفادت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الأخوة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أمير قطر يلتقي بنائب رئيس الإمارات

وفي وقت سابق من اليوم، قالت “قنا” إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، التقى بنائب رئيس الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد.

وأفادت أن اللقاء بين الأمير تميم ونائب رئيس الإمارات محمد بن راشد، تطرق إلى “استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

ونشر الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه على تويتر، صورا للقاء معلقا عليها بعبارة: “أثناء لقائي مع أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله”.

وأضاف “الأمير تميم شقيق وصديق.. والشعب القطري قرابة وصهر.. والمصير الخليجي واحد.. كان وسيبقى.. حفظ الله شعوبنا وأدام أمنها واستقرارها ورخاءها”.

وفي 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، صدر بيان عن القمة الخليجية الـ 41 بمدينة العلا شمال غربي السعودية، معلنا نهاية أزمة حادة اندلعت منتصف 2017، بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

ومنذ إعلان المصالحة، تبذل مصر والإمارات من جانب، وقطر من جانب آخر، جهودا لتطوير العلاقات، بعد سنوات على قطيعة شملت غلق أجواء وقطع علاقات.

وتعقد قمة التعاون والشراكة، على مدى يوم واحد، في المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا بالعاصمة بغداد، لمناقشة ملفات سياسية واقتصادية وأمنية تتعلق بالعراق والمنطقة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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