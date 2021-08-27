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سياسة|أفغانستان

خبير في الشؤون الأفغانية: بدون استقرار أفغانستان لن يكون هناك استقرار للعالم (فيديو)

الخبير في الشؤون الأفغانية أحمد زيدان (منصات التواصل)
الخبير في الشؤون الأفغانية أحمد زيدان (منصات التواصل)
26/8/2021-|آخر تحديث: 27/8/202112:16 AM (مكة المكرمة)

قال الخبير في الشؤون الأفغانية أحمد موفق زيدان في مقابلة مع الجزيرة مباشر، اليوم الخميس، إنه من دون استقرار أفغانستان لن يكون هناك استقرار للعالم.

وعن تأثير الهجوم الذي وقع في محيط مطار كابل اليوم على الاتفاق بين أمريكا وطالبان، قال زيدان إن الاتفاق الذي تم في الدوحة بين أمريكا وحركة طالبان لم نسمع عن أي عملية عسكرية تنسفه، والجناح العسكري لطالبان وأهم مكوناته شبكة حقاني وقائده خليل حقاني هو الذي كان يدعو للمصالحة ويلتقي القادة السياسيين.

وأضاف “إذن الجناح العسكري الأخطر والأهم كان يدعو للمصالحة والمفاوضات ويدعو للحل السلمي”.

وتابع: بل إن رئيس اللجنة العسكرية الملا يعقوب -وهو نجل مؤسس الحركة الملا محمد عمر- هو الذي كان يصر على الحوار السلمي مع نجل أحمد شاه مسعود في بانجشير ويرفض الحل العسكري.

وقال: حركة طالبان من الحركات المميزة في العالم من حيث التراتبية وضبط القرار السياسي والعسكري، والاتفاق بين أمريكا وطالبان سيستمر وخلال الأيام القادمة عندما تتسلم حركة طالبان المطار سيخف الازدحام وسيختفي مبرر وجود القوات الأجنبية وسيكون هناك ضبط للناحية الأمنية.

وعن التحديات الأمنية حول مطار كابل قال زيدان: أي دولة كبيرة وأي قوة على الأرض لا تستطيع ضبط الوضع الأمني حول مطار كابل وسط هذه الأجواء، وبدون تنسيق مستقبلي بين الحكومة القادمة في أفغانستان وبين المجتمع الدولي سنعود للمربع الأول عام 2001 وسيدفع العالم كله الثمن.

وأضاف: يكفي حروب ويكفي تجاهل أفغانستان إذا تخلت أمريكا عن طالبان سيكون القادم أشد على العالم.

وختم حديثه بقوله: الحل الوحيد التعاطي مع الحكم المقبل في أفغانستان ولا بد أن يتم التعاون الدولي والإقليمي من أجل استقرار المنطقة والعالم، وبدون استقرار أفغانستان لن يكون هناك استقرار للعالم وهذا أثبته الزمن.

وفي وقت سابق اليوم، وقع انفجاران عند البوابة الشرقية لمطار كابل وأعلن مسؤول أفغاني أن الانفجارين أسفرا عن 60 قتيلا و143 مصابا من الأفغان.

وأكد الجنرال فرانك ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الهجوم أدى إلى مقتل 12 جنديا أمريكا وإصابة 15 آخرين.

وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن هجومي المطار.

المصدر : الجزيرة مباشر

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