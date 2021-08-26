تركيا: تطورات إيجابية قريبا في العلاقات مع مصر والسعودية

نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، الأربعاء، قوله إن تطورات إيجابية قد تحدث قريبا في علاقات بلاده مع السعودية ومصر.

يأتي ذلك مع سعي أنقرة لتخفيف حدة التوتر مع قوى إقليمية لها تأثير على الاقتصاد التركي.

وكانت العلاقات المتوترة بالفعل مع السعودية قد انهارت بعد قتل عملاء سعوديين للصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

كما ساءت العلاقات بين أنقرة والقاهرة منذ إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب في مصر الرئيس الراحل محمد مرسي قبل 8 سنوات.

كان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أعلن عدم تحديد موعد لزيارة وفد مصري إلى تركيا ردًا على زيارة مماثلة من الجانب التركي مشيرًا إلى أن مصر مازالت لديها تحفظات على بعض السياسات التركية في عدد من الملفات لا سيما الملف الليبي.

والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمسؤول إماراتي كبير الأسبوع الماضي وقال إن العلاقات مع الإمارات تتحسن. والدولتان على خلاف فيما يتعلق بالصراع في ليبيا ونزاعات خليجية.