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سياسة|تركيا

أردوغان: نتعامل بتفاؤل حذر مع رسائل حركة طالبان (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الجزيرة مباشر)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الجزيرة مباشر)
25/8/2021

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تتعامل بتفاؤل حذر مع رسائل حركة طالبان وتواصل الحوار مع كافة الأطراف بشأن أفغانستان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال مأدبة عشاء مع سفراء في ولاية بتليس على هامش احتفالات الذكرى السنوية الـ 950 للنصر في معركة ملاذ كرد.

ولفت الرئيس التركي إلى أهمية الخطوات سيتخذها المجتمع الدولي فيما يتعلق بأفغانستان، وأوضح أن أهم الأولويات في أفغانستان يجب أن يكون إزالة فراغ السلطة وتطبيع الحياة من أجل إرساء الأمن للشعب.

وقال أردوغان: يجب إنشاء حكومة شاملة تحتضن وتعكس جميع شرائح المجتمع في أفغانستان.

وأضاف: “في الوقت الحالي نتعامل مع الرسائل الصادرة عن قادة طالبان بتفاؤل حذر”، وأشار إلى أن خطوات طالبان وأفعالها لا أقوالها هي ما سيحدد شكل المرحلة القادمة في أفغانستان.

وحول موضوع الهجرة أكد أردوغان أن تركيا تستضيف حاليا أكثر من 5 ملايين طالب لجوء ولا يمكنها تحمل عبء هجرة إضافي مصدره سوريا أو أفغانستان.

ونفى المزاعم التي يرددها حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة بتركيا بشأن وجود نحو 1.5 مليون أفغاني في البلاد، وقال في هذا الصدد: “هذا كله محض كذب فعدد المهاجرين الأفغان المسجلين وغير المسجلين في بلادنا هو 300 ألف”.

وأكّد على أهمية تقليل ضغط الهجرة عبر تحقيق الاستقرار في أفغانستان، وذكر أنه تماشيًا مع ذلك ستواصل تركيا الحوار الوثيق مع جميع الأطراف المعنية.

إجلاء القوات

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، بدء عملية إجلاء قواتها المسلحة من أفغانستان، مشيرة أنه تم إجلاء 1129 مواطنا مدنيا بطائرات عسكرية من كابل.

ولفت بيان للوزارة إلى أن القوات المسلحة التركية كانت تمارس مهامها في أفغانستان منذ عام 2002 في إطار اتفاقيات الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو والاتفاقيات الثنائية.

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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