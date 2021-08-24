مصر.. إدانة حقوقية لمنع أسرة صحفي “الجزيرة مباشر” ربيع الشيخ من زيارته ولقاء محاميه

أدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، استمرار الأجهزة الأمنية المصرية منع الزيارة عن الصحفي بقناة “الجزيرة مباشر” ربيع الشيخ، المعتقل منذ يوم 2 أغسطس/آب الجاري.

وألقت أجهزة الأمن بمطار القاهرة الدولي القبض على الشيخ فور وصوله مطار القاهرة الدولي لقضاء إجازة قصيرة مع عائلته قادمًا من العاصمة القطرية الدوحة، ليتم ترحيله إلى جهاز الأمن الوطني ثم نيابة أمن الدولة، ومنها إلى سجن طره.

وأمرت نيابة أمن الدولة بحبسه لمدة 15 يومًا بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وكشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن أسرة الشيخ سعت لرؤيته بشتى السبل من دون جدوى، فضلا عن أنهم لم يتسلموا متعلقاته الشخصية حتى الآن، ولم يُسمح له بمقابلة محاميه.

يذكر أن ربيع الشيخ هو الصحفي الثالث بالجزيرة مباشر الذي تحتجزه الأجهزة الأمنية، وقد وثقت الشبكة المصرية اعتقال 65 صحفيا مصريا يعملون بعدد من المواقع والصحف المصرية والأجنبية، وتتعمد السلطات المصرية تغييبهم خلف القضبان بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وطالبت الشبكة، السلطات المصرية بإخلاء سبيل الشيخ وإطلاق سراح جميع الصحفيين الذين “لا يملكون غير أقلامهم”.

وتتابع شبكة الجزيرة الإعلامية الأمر مع السلطات المصرية من أجل إطلاق سراح الزميل ربيع الشيخ.

يذكر أن الأمن المصري كان قد اعتقل الصحفي بقناة الجزيرة مباشر هشام عبد العزيز خلال زيارة عائلية إلى مصر، في يونيو/حزيران 2019، وضمته إلى القضية رقم 1365 لعام 2018 أمن دولة، لتفرج عنه النيابة بعد ذلك إلا أن السلطات المصرية أعادت ضمه لقضية جديدة رقم 1956 لعام 2019.

كما تعتقل السلطات المصرية كذلك الصحفي بهاء الدين إبراهيم منذ فبراير/شباط من العام الماضي في مطار برج العرب الدولي.