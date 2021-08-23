ليبيا.. العثور على مقبرة جديدة في ترهونة

أعلنت السلطات الليبية أمس الأحد اكتشاف جثة في مقبرة فردية في مدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.

وأعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين انتشال جثة واحدة من مقبرة فردية في ترهونة، ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك صوراً لعملية انتشال جثة متحللة من المقبرة. مؤكدة الاستمرار في تلقي البلاغات الواردة للهيئة.

كانت الفرق التابعة للهيئة قد تمكنت من انتشال 10 جثامين مجهولة الهوية من مقبرة جماعية تم اكتشافها في المشروع الزراعي بمدينة ترهونة (جنوب طرابلس) في الثامن من الشهر الجاري.

كما أعلنت السلطات الليبية انتشال 12 جثمانا مجهول الهوية من مقبرتين جماعيتين بمدينة ترهونة في 28 من يوليو/ تموز الماضي.

صور مؤلمة تُظهر انتشال 09 جثث مجهولة الهوية صباح اليوم بعد اكتشاف مقبرة جماعية جديدة بالمشروع الزراعي ( 5 كيلو ) بمدينة #ترهونة أمس الثلاثاء، و بذلك يصل عدد الجثث المنتشلة خلال آخر 72 ساعة حوالي 19 جثة. #لن_نعود_للقيود#تبديد_وهم_المتمرد #انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#ليبيا pic.twitter.com/RDPYwMFhcV — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) August 11, 2021

وفي مارس/ آذار الماضي أفاد بيان للهيئة العامة بأن عدد المفقودين المسجلين لديها بلغ 3 آلاف و650 شخصا من مدن مختلفة منهم 350 مفقودا من ترهونة.

ووصل عدد المقابر المكتشفة منذ 5 من يونيو/حزيران 2020 إلى نحو 60 في ضواحي طرابلس خاصة ترهونة التي كانت خاضعة لسيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وفي 16 من مارس/آذار الماضي شهدت ليبيا انفراجا سياسيا حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

لكن حفتر ما زال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية ويسيطر على مناطق ليبية، ويقود قوات مسلحة ويطلق على نفسه لقب القائد الأعلى للقوات المسلحة منازعا المجلس الرئاسي في صلاحياته.