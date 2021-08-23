قتيل و9 مصابين جراء انفجار عند مدخل أعزاز السورية (فيديو)

قال مصدر طبي في مدينة أعزاز السورية بريف حلب الشمالي بأن شخصا قتل وأصيب تسعة آخرون بجروح اليوم الاثنين في انفجار وقع عند مدخل المدينة.

وأكد المصدر أن اثنين من المصابين في حالة حرجة وأن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في مركبة.

وقال مصدر في الشرطة التابعة للمعارضة السورية في المدينة إن الانفجار أسفر أيضا عن تضرر 7 سيارات وشاحنات إضافة إلى المباني المجاورة.

وأضاف المصدر أن الشرطة الحرة وبالتعاون مع الجهات الأمنية تتبع حركة المركبة عبر كاميرات المراقبة على مدخل المدينة وفي نقاط الحواجز لمعرفة الأشخاص الذين كانوا بداخلها والجهة التي قدمت منها”.

#حلب انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة بمدينة اعزاز بريف حلب pic.twitter.com/m1qldEjEjS — منتدى الثورة السورية (@syria7ra) August 23, 2021

وشهدت المدينة التي تسيطر عليها المعارضة السورية الموالية لتركيا عدة تفجيرات راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

وأعزاز هي مدينة في شمال سورية ومركز منطقة اعزاز التابعة لمحافظة حلب تقع شمال غربي مدينة حلب على مسافة 48 كم.