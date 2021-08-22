طالبان تحمّل أمريكا مسؤولية الفوضى في مطار كابل

حملت حركة طالبان اليوم الأحد الولايات المتحدة مسؤولية الفوضى التي تسود عمليات إجلاء عشرات آلاف الأفغان والأجانب من العاصمة الأفغانية، وذلك بعد أسبوع على سيطرة الحركة على البلاد.

وحذّرت الولايات المتحدة من تهديدات أمنية في مطار كابل حيث تسود فوضى عارمة، بينما قال الاتحاد الأوربي إنه من المستحيل إجلاء جميع الذين هم عرضة للتهديدات.

لكن كثيرا من الأفغان يواصلون مساعيهم للفرار، مما يعمق المأساة التي يشهدها مطار كابل حيث عجزت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن التعامل مع الأعداد الكبيرة من الأشخاص الذين يحاولون الصعود في رحلات الإجلاء.

القوات الخاصة الأفغانية تحاول منع حشد من الدخول خارج مطار كابل (ر ويترز)

وقال القيادي في طالبان أمير خان متقي الأحد إن “أمريكا بكل قوتها ومنشآتها فشلت في إحلال النظام في المطار. يسود سلام وهدوء في كل أنحاء البلاد، لكن هناك فوضى فقط في مطار كابل”.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية الأحد إن 7 أشخاص لقوا حتفهم وسط الحشود من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ووصف صحفي من مجموعة من الإعلاميين والأكاديميين الذين حالفهم الحظ للوصول إلى المطار الأحد ليستقل طائرة، مشاهد يائسة لأشخاص يحيطون بحافلة في طريقهم.

وقال الصحفي “كانوا يبرزون جوازات سفرهم ويصرخون خذونا معكم، رجاء خذونا معكم”. وأضاف أن “مقاتلا من طالبان كان في الشاحنة أمامنا عمد إلى إطلاق النار في الهواء لإبعادهم”.

وبثت شبكة سكاي نيوز البريطانية السبت لقطات لـ3 جثث على الأقل مغطاة بقماش مشمع أبيض خارج المطار. ولم يتضح كيف سقط هؤلاء.

موعد مستحيل

وحددت الولايات المتحدة التي يحاول آلاف من جنودها ضمان أمن المطار تاريخ 31 آب/أغسطس موعدا لاستكمال عمليات الإجلاء.

لكنْ هناك عدد يصل إلى 15 ألف أمريكي وما بين 50 و60 ألفا من الحلفاء الأفغان الذين يجب أن تشملهم عمليات الترحيل حسب إدارة الرئيس جو بايدن.

ووصف الرئيس بايدن عمليات الإجلاء هذه بأنها “واحدة من أكبر وأصعب عمليات النقل الجوي في التاريخ”، وما زاد من تعقيد الوضع تحذير أطلقته الحكومة الأمريكية إلى رعاياها بالابتعاد عن المطار بسبب “تهديدات أمنية”.

سفير بريطانيا في أفغانستان لوري بريستو يتحدث إلى جنود بريطانيين خلال عملية الإجلاء في مطار كابل (ر ويترز)

ولم يبدو وزير خارجية الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل متفائلا بإمكانية نجاح الجسر الجوي. وقال “يريدون إجلاء 60 ألف شخص من الآن وحتى نهاية الشهر الجاري. هذا مستحيل حسابيا”.

وأضاف بوريل “اشتكينا” للأمريكيين من أن إجراءاتهم الأمنية المشددة في المطار مبالغ فيها وتعرقل محاولات الأفغان الذين عملوا من أجل الأوربيين للدخول.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس السبت إن 17 ألف شخص تم ترحيلهم منذ بدء العملية في 14 آب/أغسطس بينهم 2500 أمريكي. وغادر آلاف آخرون في رحلات جوية عسكرية أجنبية أخرى.

حكومة طالبان

وعبرت حركة طالبان علنا عن ارتياحها لتولي الجيش الأمريكي الإشراف على الجسر الجوي بينما تركز على تشكيل حكومة.

ووصل الملا عبد الغني برادر أحد مؤسسي طالبان والرجل الثاني في قيادة الحركة إلى كابل ويخطط للقاء قادة وشيوخ وسياسيين في الأيام المقبلة.