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سياسة|قطاع غزة

القاهرة لم تعلق.. داخلية غزة: مصر تغلق معبر “رفح”

معبر رفح البري (غيتي - أرشيفية)
معبر رفح البري (غيتي - أرشيفية)
22/8/2021-|آخر تحديث: 23/8/202112:15 AM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء الأحد، أن السلطات المصرية أبلغتهم بإغلاق معبر رفح البري جنوبي القطاع في كلا الاتجاهين، الإثنين.

وهذا الإغلاق للمعبر يعد الأول من نوعه منذ أشهر في غير العطلات الرسمية.

وقال إياد البزم المتحدث باسم الوزارة في بيان مقتضب “أُبلغنا من السلطات المصرية بإغلاق معبر رفح البري غدا الإثنين في كلا الاتجاهين”.

ولم يذكر البزم، في بيانه، أي تفاصيل أخرى بشأن أسباب الخطوة المصرية، وما إذا كان الإغلاق ليوم واحد أم أكثر.

فيما لم يصدر عن القاهرة أي إعلان بهذا الخصوص حتى الآن.

غير أن وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ) ذكرت في وقت سابق الأحد، أن “القاهرة استأنفت اليوم، فتح وتشغيل معبر رفح البري (استثنائيا) من الجانبين عقب العطلة الأسبوعية، للتيسير على الفلسطينيين في عبور العالقين والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات وطواقم ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة”.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا، من 16 من مايو/أيار الماضي، بالتزامن مع عدوان إسرائيلي دموي على قطاع غزة، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، بحسب “أ ش أ”.

ووفق المصدر ذاته “يتم فتح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية في أي وقت ولإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات ووفقا للحاجة، بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية”.

ورفح هو المعبر الوحيد لغزة إلى العالم الخارجي، خاصة أن إسرائيل تحاصر القطاع منذ أن فازت حركة (حماس) بالانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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