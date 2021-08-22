الاتحاد الأوربي: اتصالاتنا مع طالبان لا تعني اعترافا بها

قال الاتحاد الأوربي إن اتصالاته الحالية مع حركة طالبان تأتي لتأمين عمليات الإجلاء عبر مطار العاصمة الأفغانية كابل نافيا وجود محادثات سياسية مع الحركة أو اعتراف بها.

صرحت بذلك رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها مع رئيس المجلس الأوربي تشارلز ميشيل مركز استقبال أنشأته إسبانيا قرب مدريد بشأن الذين جرى إجلاؤهم أخيرا من كابل.

وقالت فون دير لاين: خلال هذه الأوقات الصعبة لدينا اتصالات بطالبان من أجل تسهيل وصول الناس إلى مطار كابل لكن هذا مختلف تماما ومنفصل عن المحادثات السياسية.

وأضافت مشددة: لا نجري محادثات سياسية مع طالبان ولم نعترف بها.

وأوضحت المسؤولة الأوربية أن استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الأوربية لأفغانستان سيتوقف على احترام طالبان لحقوق الإنسان وخاصة النساء والفتيات.

شروط صارمة

وذكرت أن المساعدات المقدرة بنحو مليار يورو التي خصصها الاتحاد الأوربي لأفغانستان للسنوات الـ7 المقبلة مرتبطة بشروط صارمة وهي احترام حقوق الإنسان والمعاملة الجيدة للأقليات واحترام حقوق النساء والفتيات.

وتابعت: سمعنا بيان طالبان الذي يؤكد أن للمرأة مكانها في المجتمع ولها الحق في الدراسة والعمل في إطار الإسلام لكننا نسمع أيضا المزيد والمزيد من التقارير عن الناس الذين يتم تعقبهم بسبب عملهم أو آرائهم السابقة ونسمع عن منع النساء من الذهاب إلى أعمالهن المعتادة.

رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوربي تشارلز ميشيل ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يزورون خيام ينام فيها الأفغان الذين تم إجلاؤهم من كابل في قاعدة توريجون الجوية في إسبانيا (رويترز)

وحثت فون دير لاين المجتمع الدولي على مساعدة الأفغان الباقين في بلدهم.

وأشارت أن عودة طالبان إلى السلطة تسببت في نزوح قرابة 3.7 ملايين شخص ودول أوربية عديدة تخشى أيضا موجة أخرى من الهجرة مماثلة لتلك التي حدثت في عام 2015 بسبب حرب سوريا.

وقام كبار مسؤولي الاتحاد الأوربي بجولة في مركز الاستقبال بقاعدة توريخون (25 كلم شمال شرق مدريد) مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي قال إن المركز يمكن أن يستوعب 800 شخص.

اتفاق أمريكي إسباني

وقالت الحكومة الإسبانية اليوم الأحد إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسباني اتفقا على استخدام قاعدتين عسكريتين في جنوب إسبانيا لاستقبال الأفغان الذين كانوا يعملون لحساب الحكومة الأمريكية.

وقالت الحكومة في بيان إن الاثنين اتفقا في مكالمة استغرقت 25 دقيقة مساء السبت على إمكان استخدام القاعدتين لاستقبال اللاجئين القادمين من أفغانستان لحين ترتيب سفرهم إلى دول أخرى.

وبدأ العديد من دول العالم إجلاء رعاياها من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة كابل.

وسيطرت طالبان الأحد الماضي على العاصمة كابل خلال أقل من 10 أيام مما دفع الرئيس الأفغاني أشرف غني للهروب من البلاد.

وجاءت هذه السيطرة رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو خلال نحو 20 عاما لبناء قوات الأمن الأفغانية.