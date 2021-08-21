ليبيا.. قوات حفتر تخلي سبيل 17 أسيرا من أبناء المنطقة الغربية (صور)

أعلن الجيش الليبي السبت استلام 17 أسيرًا من أبناء المنطقة الغربية كانوا معتقلين لدى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال مصدر من اللجنة العسكرية 5+5 للجزيرة مباشر إن اللجنة أشرفت اليوم السبت في الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها على عملية تبادل للأسرى بين الطرفين.

وفي تصريح أدلى به الناطق باسم غرفة عمليات سرت – الجفرة الهادي دراه لوكالة الأناضول للأنباء قال “وصل اليوم 17 أسيرا من أبناء المنطقة الغربية كانوا معتقلين لدى قوات حفتر”.

وأضاف أن قوات الجيش تسلمت الأسرى في بوابة الخمسين غربي سرت، وأوضح أن العملية تمت من طرف قوات حفتر دون أن نسلمهم أسرى من قبلنا اليوم.

لكن دراه أشار إلى أنه في السابق سلمت قوات الجيش خلال عمليات التبادل عددًا أكبر من الأسرى إلى قوات حفتر.

وأردف أن الأسرى وصلوا مدينة مصراتة والآن ستجرى لهم الفحوصات الطبية اللازمة ومن ثم نسلمهم إلى ذويهم.

وفي 6 مايو /أيار الماضي أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 تنفيذ عملية تبادل 35 أسيرًا بين الحكومة الشرعية وقوات حفتر.

وعانت ليبيا لسنوات صراعًا مسلحًا حيث نازعت قوات حفتر الحكومة المعترف بها دوليًا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

لكن قبل أشهر شهدت ليبيا انفراجًا سياسيًا ففي 16 مارس/آذار الماضي تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئيسا مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية تجرى في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.