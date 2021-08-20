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سياسة|تونس

تونس.. قيس سعيد يسخر من المطالبين بخارطة طريق (فيديو)

الرئيس التونسي قيس سعيد خلال استقباله لوزيرين مكلفين (مواقع التواصل)
الرئيس التونسي قيس سعيد خلال استقباله لوزيرين مكلفين (مواقع التواصل)
19/8/2021

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، إنه سيتم في الأيام القليلة القادمة الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة.

جاء ذلك خلال استقبال سعيّد لوزير الشؤون الاجتماعية محمّد الطرابلسي، والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار سهام البوغديري، وفق فيديو نشرته الرئاسة عبر صفحاتها على مواقع التواصل.

وحول ما يثار حول خارطة طريق للمرحلة القادمة، قال سعيّد “خارطة الطريق هي من المفاهيم التي تأتينا من الخارج. وخريطة الطريق الوحيدة التي أسلكها وسأسلكها بثبات وعزم هي الخريطة التي وضعها الشعب التونسي”، دون أن يوضح ماهيتها.

وسخر سعيد من المطالبين بوضع خارطة طريق قائلا “من يتحدث عن الخرائط فليذهب إلى كتب الجغرافيا لينظر في البحار والقارات. الطريق الوحيدة التي أسلكها هي الطريق التي خطّها الشعب التونسي”.

وفي 3 أغسطس/آب الجاري أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أنه وضع “خارطة طريق” للخروج من الوضع الراهن في البلاد سيعرضها على أعضاء الهيئة الإدارية التابعة له دون المصادقة عليها إلى حين تشكيل حكومة.

وعن الاتهامات الموجهة له بتنفيذ انقلاب على الدستور، قال سعيّد “هذا الاجتماع دليل على استمرارية الدولة التونسية، وهي مستمرة وهناك وطنيون يعملون داخل الإدارة ويعملون باسم الدولة التونسية، وهناك من يريدون تغييب الدولة لتبقى حفنة من الأشخاص تنهب الشعب التونسي ولا مجال لهؤلاء في المستقبل”.

وأضاف “كيف يمكن أن يكون الانقلاب بناء على الدستور وعلى الدستور ذاته، أيهما أفضل غياب الدولة أو غياب الحكومة لمدة قصيرة حتى تعود الأوضاع كما يتمناها الشعب التونسي”.

وأعاد سعيد التأكيد على أن “هناك حكومة (الآن) تعمل ودولة تعمل ولا عودة إلى الوراء وسيأخذ الشعب حقه كاملا”.

وتطالب أحزاب تونسية منها حركة النهضة (53 نائبا في البرلمان من أصل 217) الرئيس سعيد بالإسراع في تكليف رئيس حكومة كفاءات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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