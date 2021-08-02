لقطات توثق إطلاق مستوطن النار على فلسطينيين من سلاح جندي (فيديو)

أطلق مستوطن إسرائيلي النار من سلاح عسكري، على فلسطينيين جنوبي الضفة الغربية، في مقطع فيديو وثّقه مركز (بتسيلم) الحقوقي الإسرائيلي ونشره على تويتر ويوتيوب اليوم الإثنين.

ويُظهر الفيديو مستوطنًا يطلق النار من سلاح عسكري على فلسطينيين في جنوب الخليل قرب قرية التواني في 26 يونيو/حزيران الماضي. ووصل المستوطن إلى المكان في جيب عسكري مع الجنود.

واستنادا إلى مركز بتسيلم، فإن فلسطينيًا قام بتوثيق الحادث. ويظهر في الشريط المستوطن وهو بملابس مدنية ويطلق النار على الفلسطينيين من سلاح عسكري.

ويتوجه الفلسطيني الذي صور الفيديو إلى الجندي الإسرائيلي بالقول هذا المستوطن أطلق النار، عليك أن تأخذ تفاصيل هويته ولكن الجندي يطلب من الفلسطيني مغادرة الموقع.

ארגון בצלם פרסם תיעוד שבו נראה יהודי יורה בנשק צבאי לעבר פלסטינים בדרום הר חברון, ליד הכפר א-תוואני, ביוני האחרון. הוא הגיע למקום ברכב צבאי, יחד עם החיילים. לא ידוע על נפגעים פלסטינים כתוצאה מהירי@carmeldangor pic.twitter.com/gbEPPEvAHX — כאן חדשות (@kann_news) August 1, 2021

وكان مركز بتسيلم قد أشار على مدى سنوات إلى غض الجيش الإسرائيلي الطرف عن انتهاكات المستوطنين بالضفة المحتلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في الحادث، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية اليوم عن الجيش قوله قام جندي بإحضار مستوطن في عربة عسكرية بغرض الإرشاد وعندما وصلوا إلى مكان الحادث تم إلقاء الحجارة على العربة.

وأضاف أنه ردًا على ذلك أخذ المستوطن سلاحًا من الجندي وأطلق النار في الهواء ولم تقع إصابات، وتم استدعاء الجندي للاستجواب والاستيضاح الفوري من قبل قائد اللواء.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة (أوتشا) في تقرير إنه وثّق 299 اعتداءً نفذها مستوطنون على فلسطينيين منذ بداية العام الجاري.

وأضاف إن 205 من الاعتداءات أدت إلى وقوع أضرار بالممتلكات وإن 94 منها أدت الى وقوع إصابات بشرية. وأشار (أوتشا) إلى أن الاعتداءات وقعت بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

مستوطن يصيب شابا بالرصاص

في السياق، أطلق مستوطن اليوم الاثنين الرصاص الحي تجاه شاب قرب حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن مستوطنًا أطلق النار تجاه شاب عقب وقفة تضامنية مع أهالي حي الشيخ جراح مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة في منطقة القدم.

وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة وسط انتشار واسع للمستوطنين بمحيط المكان.

ومن المقرر أن تعقد محكمة الاحتلال العليا اليوم جلسة استماع للنظر في الاستئناف الذي تقدم به محامو 4 عائلات في حي الشيخ جراح (الكرد، واسكافي، والجاعوني، والقاسم) ضد قرار الإخلاء الذي جرى تقديمه قبل حوالي أشهر ولم تعطِ محكمة الاحتلال ردها على قبول أو رفض الاستئناف.