مراسلة نيويورك تايمز: رئيس تونس ألقى علينا محاضرة ولم يسمح لنا بطرح أي سؤال (فيديو)

قالت مراسلة صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية فيفيان يي أمس الأحد إن الرئيس التونسي قيس سعيد ألقى عليهم محاضرة عن الدستور الأمريكي وتعهد بحماية الحريات الصحفية إلا أنه لم يسمح لهم بطرح أي سؤال.

وكتبت فيفيان يي -وهي تقيم في القاهرة- عبر توتير “جئت إلى تونس بهدف تغطية الأحداث وكشف النقاب عن الانهيار المحتمل للديمقراطية في البلاد لكن تم احتجازي لفترة وجيزة”.

وقبل أسبوع قرر سعيد إقالة رئيس الحكومة وأن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يومًا ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

I came to report on the potential collapse of Tunisia’s democracy and was briefly detained. Then I got a lecture on the U.S. Constitution from the president of Tunisia, who vowed to preserve press freedoms but didn’t allow me to ask a single question https://t.co/eMplkEAwSi

