البث الحي
سياسة|تونس

تونس.. سعيّد يعفي وزيرين جديدين وأردوغان يشدد على أهمية استمرار الديمقراطية

الرّئيس التّونسي قيس سعيّد (يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية) (مواقع التواصل)
الرّئيس التّونسي قيس سعيّد (يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية) (مواقع التواصل)
2/8/2021-|آخر تحديث: 3/8/202112:05 AM (مكة المكرمة)

أصدر الرّئيس التّونسي قيس سعيّد، اليوم الإثنين، أوامر رئاسية بإعفاء وزيرين جديدين من منصبيهما، لتتواصل بذلك حملة الإعفاءات والإقالات المستمرة منذ 25 يوليو/تموز الماضي.

ووفق بيان رئاسي، قضت الأوامر الرئاسية بإعفاء وزير الاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي من مهامه، وتعيين سهام البوغديري خلفًا له.

كما تم إعفاء وزير تكنولوجيات الاتصال وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة محمد الفاضل كريّم من مهامه، وتكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.

وتتواصل منذ 25 يوليو/ تموز المنقضي، حملة إقالات واعفاءات طالت عددًا من وزراء حكومة هشام المشيشي المقال، ومسؤولين بارزين بها أبرزهم وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان.

أردوغان يهاتف سعيّد

في السياق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن استمرار البرلمان التونسي بأعماله رغم كل الصعوبات أمر مهم لديمقراطية تونس والمنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جمع أردوغان مع نظيره التونسي قيس سعيد، الإثنين، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وبحث الرئيسان خلال الاتصال التطورات في تونس والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وأشار أردوغان إلى أهمية الحفاظ على استقرار تونس وسلمها الداخلي الهام لاستقرار المنطقة، لافتا إلى متابعته التطورات الأخيرة التي شهدتها تونس مؤخرا من هذا المنظور.

وأعرب عن ثقته بأن تونس ستتجاوز هذه المرحلة الحرجة وتواصل طريقها بشكل أقوى بكثير.

وأكد أن “استمرار البرلمان التونسي، مصدر الإلهام في المنطقة للتحول الديمقراطي، بأعماله رغم كل الصعوبات أمر مهم لديمقراطية تونس والمنطقة”.

وشدد على أهمية استمرار أعمال البرلمان التونسي كأرضية للحوار والنقاش الصحي وإيجاد حلول للمشاكل.

وأضاف: “حماية الديمقراطية وضمان الحريات واحترام سيادة القانون في تونس أمور قيمة للغاية”.

وقبل أسبوع، قرر سعيّد إقالة المشيشي، على أن يتولى هو السّلطة التّنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النّواب، وترؤس النّيابة العامة.

ويقول سعيّد إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل 80 من الدستور، وتهدف إلى “إنقاذ الدولة التونسية” في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (كورونا).

لكن غالبية الأحزاب رفضت هذه التدابير، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى، ورأت فيها “تصحيحا للمسار”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

مراسلة نيويورك تايمز: رئيس تونس ألقى علينا محاضرة ولم يسمح لنا بطرح أي سؤال (فيديو)

قالت مراسلة صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية فيفيان يي أمس الأحد إن الرئيس التونسي قيس سعيد ألقى عليهم محاضرة عن الدستور الأمريكي وتعهد بحماية الحريات الصحفية إلا أنه لم يسمح لهم بطرح أي سؤال.

2/8/2021
المزيد من سياسة

الهجوم على ناقلة النفط.. ثقة أمريكية بتورط إيران وإسرائيل تدعو للتحرك وجونسون: على طهران مواجهة العواقب

ناقلة النفط ميرسر ستريت التي تعرضت للهجوم (رويترز)

اتهمته وسائل إعلام مصرية وإماراتية بالانتماء للإخوان.. تعرف على أول سفير مسلم ترشحه إدارة بايدن

المحامي المسلم رشاد حسين (أرشيف)

تركيا.. حيوانات محاصرة بالنيران وحرائق الغابات تقترب من الفنادق والمنتجعات السياحية (فيديو)

استمرار جهود إطفاء الحرائق في تركيا (رويترز)

إرجاء الحكم في قضية الشيخ جراح والاحتلال يقتحم منازل بالحي ويقمع مسيرة بالضفة (فيديو)

أفراد عائلة الكرد وفلسطينيون من سكان حي الشيخ جراح خلال جلسة المحكمة الإسرائيلية العليا (رويترز)
الأكثر قراءة

تفاعل واسع.. “ما خفي أعظم” يكشف إنتاج الإمارات لفيلم أمريكي وتحريفه للإساءة لقطر (فيديو)

حصل البرنامج على تسريبات حصرية تكشف كواليس إنتاج أبو ظبي لفيلم &#34;غريبو الأطوار&#34;

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)

إشادة واسعة بموقف البطل القطري معتز برشم بعد اقتراحه تقاسم الميدالية الذهبية مع منافسه الإيطالي (فيديو)

القطري معتز برشم لاعب الوثب العالي (رويترز)

تغريدة للعالم فاروق الباز بشأن نهر النيل تثير الجدل في مصر

العالم المصري فاروق الباز (غيتي-أرشيف)