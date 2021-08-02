تركيا.. حيوانات محاصرة بالنيران وحرائق الغابات تقترب من الفنادق والمنتجعات السياحية (فيديو)

تستمر حرائق الغابات في عدة مناطق في تركيا، وامتدت إلى فنادق ومنتجعات سياحية.

وأظهر مقطع فيديو اقتراب حرائق الغابات من الفنادق في مدينة مرمريس وسط ذهول السياح والمقيمين.

وأتت حرائق الغابات التي تجتاح منتجعات ساحلية تركية تطل على المتوسط وبحر إيجه على مساحات واسعة من الغابات وأدت إلى إجلاء السياح عن فنادقهم.

وسط ذهول السياح والمقيمين.. حرائق الغابات تقترب من الفنادق في مرمريس التركية #تركيا #مباشر pic.twitter.com/Xwdc8Hr8il — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 2, 2021

كما أظهر مقطع فيديو تمكن عمال الغابات من إنقاذ سلحفاتين محاصرتين في الحريق الذي اندلع في عثمانية في 28 من الشهر الماضي وتمت السيطرة عليه أمس الأول.

حيوانات محاصرة بالنيران في #تركيا

عمال الغابات ينقذون سلحفاتين محاصرتين في الحريق الذي اندلع في عثمانية في 28 يوليو وتم السيطرة عليه أول أمس.#مباشر pic.twitter.com/JUyKfayRzR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 2, 2021

واليوم الإثنين، أعلن وزير الزراعة والغابات التركي بكير باكديميرلي سيطرة سلطات بلاده على 125 حريقاً من أصل 132 في عموم البلاد.

وأشار الوزير في تصريحات أدلى بها برفقة وزيري الداخلية سليمان صويلو، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي في مركز إدارة الحرائق بولاية موغلا، إلى استمرار جهود إخماد 7 حرائق كبيرة، إلى جانب حرائق صغيرة في بعض الأرياف.

وأضاف الوزير التركي أن 16 طائرة إطفاء، و10 طائرات مسيرة، و51 مروحية إطفاء، تشارك في أعمال إخماد الحرائق بعموم البلاد.

استمرار جهود مكافحة الحرائق في جنوبي #تركيا والسلطات تجلي العشرات من السكان في المناطق القريبة https://t.co/84Jl4uFaxn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 2, 2021

وعلى البر، تشارك أكثر من 850 سيارة إطفاء وما يزيد على 150 آلة وأكثر من 5 آلاف عامل.

وأشار الوزير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة فوق 40 درجة وسرعة الرياح يؤثران سلباً على جهود إخماد الحرائق واتساع رقعة نيرانها.

وقال الاتحاد الأوربي إنه ساعد في حشد 3 طائرات لمكافحة الحرائق واحدة من كرواتيا واثنتين من إسبانيا انضمت إلى فرق من روسيا وإيران وأوكرانيا وأذربيجان.

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوبي وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين، وعثمانية، والتي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان “مناطق منكوبة”.

وبلغت حصيلة ضحايا الحرائق التي اندلعت خلال الأيام الأخيرة 6 وفيات وعشرات الإصابات، حتى عصر السبت، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.