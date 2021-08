اتهمته وسائل إعلام مصرية وإماراتية بالانتماء للإخوان.. تعرف على أول سفير مسلم ترشحه إدارة بايدن

رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن المحامي المسلم رشاد حسين ليشغل منصب “سفير متجول للحريات الدينية الدولية”، وإذا وافق عليه مجلس الشيوخ فسيكون أول مسلم يترأس الدبلوماسية الأمريكية لتعزيز الحريات الدينية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن هذا الترشيح بجانب شخصيات أخرى لشغل مناصب رئيسية في وزارة الخارجية، يؤكد التزام الرئيس ببناء إدارة تشبه أمريكا وتعكس التنوع الديني.

وأضاف البيان أن حسين “قاد أيضًا الجهود المبذولة لمكافحة معاداة السامية وحماية الأقليات الدينية في البلدان ذات الأغلبية المسلمة”.

ويشغل رشاد حسين (41 عاما) منصب مدير الشراكات والمشاركة العالمية في مجلس الأمن القومي.

وذكر بيان البيت الأبيض أنه عمل سابقًا كمستشار أول في قسم الأمن القومي بوزارة العدل.

وخلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، شغل حسين منصب المبعوث الأمريكي الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى منصب المبعوث الأمريكي الخاص باتصالات مكافحة الإرهاب الhستراتيجية.

