بعد اتهامها بالهجوم على ناقلة نفط إسرائيلية.. إيران تتوعد برد قوي على أي “مغامرة محتملة” تهدد أمنها

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن طهران سترد بشكل مناسب على أي تهديد لأمنها.

جاء ذلك بعد أن ألقت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل اللوم على إيران في مهاجمة ناقلة تشغلها شركة إسرائيلية قبالة عُمان.

ونفت إيران أي دور لها في الهجوم الذي وقع، الخميس الماضي، والذي قُتل فيه اثنان من أفراد الطاقم وهما بريطاني وروماني.

وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا، أمس الأحد، إنهما ستعملان مع شركائهما للرد على هجوم الأسبوع الماضي على الناقلة ميرسر ستريت التي ترفع علم ليبيريا وهي مملوكة لشركة يابانية وتديرها شركة زودياك ماريتايم الإسرائيلية. واستدعت بريطانيا السفير الإيراني اليوم.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله “إيران لا تتردد في حماية أمنها ومصالحها الوطنية وسترد بشكل مناسب وبقوة على أية مغامرة محتملة”.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده (مواقع التواصل)

وقال التلفزيون إن خطيب زاده “يشعر بأسف شديد إزاء الاتهامات العارية من الصحة التي وجهتها وزارة الخارجية البريطانية لإيران والتي كررتها وزارة الخارجية الأمريكية في السياق نفسه واشتملت على اتهامات متناقضة وغير صحيحة واستفزازية”.

وقالت بريطانيا أمس الأحد إنه من المرجح جدا أن تكون إيران نفذت الهجوم بطائرة مسيرة واحدة أو طائرتين. وقالت البحرية الأمريكية، التي كانت ترافق الناقلة بحاملة الطائرات رونالد ريغان، يوم السبت إن الدلائل الأولية “تشير بوضوح” إلى هجوم بطائرة مسيرة.

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت طهران “بمحاولة التنصل من المسؤولية” عن الحادث الذي وقع يوم الخميس، ووصف نفيها بأنه عمل “جبان”. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أمس الأحد إن الواقعة تتطلب ردًا شديدًا.

لكن مسؤولًا إيرانيًا لم ينشر اسمه قال لوكالة أنباء نور نيوز “إيران تعتبر تهديدات المسؤولين الغربيين والنظام الصهيوني مجرد دعاية”.

وقال المسؤول للوكالة المقربة من المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني “وستتحمل واشنطن ولندن المسؤولية بشكل مباشر عن العواقب”.

وتبادلت إيران وإسرائيل اتهامات بمهاجمة كل منهما لسفن الأخرى في الأشهر الأخيرة.