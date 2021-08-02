إرجاء الحكم في قضية الشيخ جراح والاحتلال يقتحم منازل بالحي ويقمع مسيرة بالضفة (فيديو)

أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين، قرارها بشأن التماس قدمته لها 4 عائلات فلسطينية، ضد قرار إخلائها من منازلها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية.

وجاء القرار تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال لبيوت داخل حي الشيخ جراح والاعتداء على الأهالي.

مشاهد من اقتحام الاحتلال لبيوت داخل حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، قبل قليل.#فلسطين pic.twitter.com/4JbVldNPqe — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 2, 2021

وقال سامي ارشيد، محامي العائلات، للصحفيين بعد انتهاء جلسة المحكمة “استمعت المحكمة الى ادعاءات الأطراف ولم تتوصل المحكمة إلى أي قرار، وقالوا إنهم سيصدرون قرارا، ولكن يبدو أنه ستكون جلسة أخرى للنظر في القضية”.

ولم يتحدد موعد إصدار قرار بشأن القضية، أو عقد جلسة أخرى للمحكمة.

فيديو| قوات الاحتلال تعتدي على الأهالي خلال اقتحامها بيتاً في حي الشيخ جراح بالقدس.#فلسطين pic.twitter.com/egKz6NT4Sw — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 2, 2021

وكانت المحكمة قد انعقدت اليوم للنظر في التماس 4 عائلات فلسطينية، ضد قرار إخلائها من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وصدرت قرارات الإخلاء مطلع العام الجاري، عن المحكمة المركزية الإسرائيلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن قضاة المحكمة اقترحوا أن يعترف الفلسطينيون بملكية الأرض المقامة عليها المنازل، مقابل اعتراف المحكمة بهم كمستأجرين محميين، مع دفع إيجارات رمزية، وهو ما رفضه طاقم الدفاع عن العائلات.

شاهد| المقدسية منى الكرد: "الاحتلال تعمد أن تكون المحكمة كاملة باللغة العبرية، ونطالب بتوفير مترجم للجسلة".#فلسطين pic.twitter.com/DNXLANW2hh — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 2, 2021

وطالبت العديد من الدول، إسرائيل بإعادة النظر في قرارات الإخلاء.

وكانت 27 عائلة فلسطينية قد أقامت بمنازلها في العام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وتدّعي جماعات استيطانية أن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود، قبل العام 1948 وهو ما ينفيه الفلسطينيون.

قمع مسيرة

وفي الضفة الغربية، فرّقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وقفة فلسطينية تطالب باسترداد جثمان شهيد، قٌتل برصاصها قبل نحو أسبوع.

وشارك عشرات الفلسطينيين، في الوقفة التي دعت لها لجنة التنسيق الفصائلي، للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد شادي الشُرَفا (41 عاما)، والذي قتله الجيش الإسرائيلي الثلاثاء الماضي، ولا يزال يحتجز جثمانه.

وتخلل الوقفة كلمات لممثلي قوى سياسية ومؤسسات محلية، طالبوا فيها بالإفراج عن جثمان الشهيد، ووقف سياسة احتجاز الجثامين.

فيديو: "وقفة عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس للمطالبة باستعادة جثمان الشـــهــ ـــيد شادي الشرفا". تصوير عبدالله بحش#فلسطين pic.twitter.com/LmEWLMRdao — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 2, 2021

ونظمت الوقفة على مدخل بلدة بيتا، قرب مكان استشهاد الشرفا، ثم تحركت نحو نقطة تتمركز فيها قوة من جيش الاحتلال، الذي سرعان ما قابلها بوابل من القنابل الغازية، موقعا حالات اختناق بين المشاركين.

ورصدت الكاميرات جنود الاحتلال وهم يزودون سيارة عسكرياً بمدفع لقنابل الغاز لاستخدامها في المواجهات.

جنود الاحتلال يزودون جيباً عسكرياً بمدفع قنابل غاز لاستخدامها في المواجهات والاقتحامات في #الضفة_الغربية#فلسطين_المحتلة pic.twitter.com/QHjaweiVyT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 2, 2021

وحسب (الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء) فإن إسرائيل تحتجز جثامين 81 شهيدا في ثلاجات الموتى، و254 شهيدا في مقابر خاصة.