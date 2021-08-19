“مراسلون بلا حدود” تطالب بالإفراج عن صحفيي الجزيرة المعتقلين في مصر

طالبت منظمة مراسلون بلا حدود بالإفراج الفوري عن 4 من صحفيي شبكة الجزيرة معتقلين في السجون المصرية.

وقالت المنظمة في بيان إن الصحفيين ما زالوا رهن الاحتجاز على الرغم من الانفراجة في العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة والقاهرة في الآونة الأخيرة.

وأوضحت أن السلطات المصرية اعتقلت الزميل ربيع الشيخ المنتج في قناة الجزيرة مباشر، مطلع الشهر الجاري، عند وصوله إلى مطار القاهرة قادماً من الدوحة، ليظل قيد الاحتجاز لمدة 15 يومًا بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وما زالت السلطات المصرية تحتجز الزميل هشام عبد العزيز -المنتج في قناة الجزيرة مباشر- منذ يونيو/حزيران 2019، وهو يعاني من مرض الزُرَق الذي يحتاج على إثره إلى إجراء عملية جراحية، وعلى الرغم من إصدار أمر قضائي بإطلاق سراحه، في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، إلا أن السلطات أعادت تدويره في قضية جديدة.

الصحفيان المعتقلان في مصر بهاء الدين إبراهيم “يمين” وهشام عبد العزيز (الجزيرة مباشر)

كما اعتقلت السلطات المصرية الصحفي بهاء الدين إبراهيم، في فبراير/شباط 2020، حيث ظل في الحبس الانفرادي لمدة 75 يومًا وتعرض للتعذيب بالصدمات الكهربائية.

وقالت صابرين النوي مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في (مراسلون بلا حدود) إن المنظمة تدعو السلطات المصرية إلى “الذهاب لأبعد حد” في انفراج العلاقات مع قطر من خلال إطلاق سراح جميع صحفيي الجزيرة. مضيفة “لا يمكن اعتبار استئناف نشاط القناة مكتملاً طالما يواصل هؤلاء الصحفيون دفع ثمن سنوات النزاع السياسي بين البلدين”.

وكانت السلطات المصرية أفرجت عن الزميل محمود حسين في فبراير الماضي، بعد أكثر من 4 سنوات خلف القضبان، وذلك عقب اعتقاله لدى وصوله إلى مطار القاهرة في ديسمبر 2016.

وتحتل مصر المرتبة 166 من أصل 180 بلدًا على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته (مراسلون بلا حدود)، في وقت سابق هذا العام.