خلال زيارة آبي أحمد لتركيا.. أردوغان: مستعدون للوساطة بين إثيوبيا والسودان (فيديو)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لحل النزاع بين السودان وإثيوبيا بشأن منطقة الفشقة.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة “تركيا على استعداد للمساهمة بكل الطرق لحل النزاع وديا بين السودان وإثيوبيا بشأن منطقة الفشقة، بما في ذلك الوساطة”.

ولفت إلى أن “التوتر في منطقة الفشقة بين أصدقائنا السودان وإثيوبيا كان مطروحًا على جدول أعمال اللقاء اليوم”.

وذكر أن هذه القضية بحثها أيضًا مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي استضافه بأنقرة الأسبوع الماضي.

وأردف “أعربت عن أملي الصادق في أن يتم حل النزاع في إطار الحوار وعلاقات حسن الجوار بين البلدين”.

توقيع اتفاقيات مشتركة بين تركيا وإثيوبيا (الأناضول)

وزاد “تركيا على استعداد للمساهمة بكل الطرق لحل النزاع وديا بين السودان وإثيوبيا بشأن منطقة الفشقة، بما في ذلك الوساطة”.

وأشار أردوغان إلى أنه تناول مع الجانب الإثيوبي التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا.

وشدّد على أن تركيا تولي أهمية لسلام إثيوبيا واستقرارها ووحدتها، وهي تتمتع بموقع استراتيجي ومهم.

من جهة أخرى، كشف أردوغان أن جميع مدارس جماعة فتح الله غولن في إثيوبيا تم تسليمها إلى وقف المعارف التركي الأسبوع الماضي.

وتتهم أنقرة جماعة غولن بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا، في يوليو/تموز 2016.

مؤتمر صحفي مشترك بين أردوغان وآبي أحمد في أنقرة (الأناضول)

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن تركيا دولة تتمتع بنفوذ عالمي، ولها دور في هيكلة العلاقات الدولية.

وأضاف آبي أحمد “نولي أهمية كبيرة لصداقتنا وشراكتنا مع تركيا”.

وأوضح أن لتركيا وإثيوبيا حضارتان غنيتان بالثقافة والتاريخ، وأن أسسهما تعود إلى القرن السادس عشر.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي أن العلاقات بين البلدين تقوم على أسس متينة من الاحترام والثقة المتبادلين، فضلا عن التعاون من أجل التطوير والتنمية المشتركة.

وأشار أحمد إلى أهمية العمل الذي تقوم به الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) في أديس أبابا، لافتا إلى أن أول مكتب افتتح لـ”تيكا” في أفريقيا كان في أديس أبابا.

وأردف “تركيا دولة تتمتع بنفوذ عالمي، ولها دور في هيكلة العلاقات الدولية بسبب موقعها الاستراتيجي وفي نفس الوقت لكونها جسرا يربط بين آسيا وأوربا”.

وأضاف أن تركيا تعد نموذجا للتنمية الوطنية، وهي دولة بنت اقتصادا قويا وديناميكيا لخدمة مصالح شعبها.

وذكر أحمد أن تركيا تنمو باستمرار في كل مجال وفق رؤية الرئيس أردوغان، مؤكدا أن إثيوبيا وتركيا تواصلان العمل على تعزيز علاقاتهما وتطويرها منذ أبريل/نيسان 2018.

استقبال آبي أحمد

وكان أردوغان استقبل آبي أحمد بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ورافقت فرقة الخيالة سيارة رئيس الوزراء الإثيوبي حتى الباب الرئيسي للمجمع الرئاسي حيث كان الرئيس أردوغان في استقباله.

أردوغان خلال استقباله آبي أحمد في أنقرة (الأناضول)

وبعد وصول أردوغان وأحمد إلى منصة البروتوكول، عزف النشيدان الوطنيان التركي والإثيوبي وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بالضيف.

وحضر مراسم الاستقبال وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو والدفاع خلوصي أكار والصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن وغيرهم من الوزراء والمسؤولين الأتراك.