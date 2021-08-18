أردوغان يستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي.. ماذا دار في اللقاء؟

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن الجانبين بحثا العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية.

وأشار إلى أن أردوغان وآل نهيان تناولا خلال اللقاء استثمارات الإمارات في تركيا.

وقال أردوغان بعد المحادثات إن بلاده والإمارات كانتا على تواصل في الأشهر الماضية وتمكنتا من إحراز بعض التقدم.

الرئيس أردوغان يستقبل مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. pic.twitter.com/POv7vt0OYV — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) August 18, 2021

وأضاف أنه ناقش الاستثمار في تركيا مع طحنون بن زايد، مشيرا إلى أن تقدم المحادثات بصورة جيدة يعني أن الإمارات سيكون لها “استثمارات ضخمة” في تركيا، وأن الإمارات لديها أهداف وخطط استثمارية “جادة للغاية” في بلاده.

وتابع الرئيس التركي قائلا إنه منفتح على لقاء ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وساندت تركيا والإمارات أطرافا متناحرة في نزاعات بالمنطقة بما شمل الصراع الليبي وحصار قطر.