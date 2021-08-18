بعد 20 عاما من السرية.. قادة طالبان يستعدون للظهور العلني

قال مسؤول من حركة طالبان، اليوم الأربعاء، إن قادة الحركة الأفغانية سيظهرون أنفسهم للعالم، على النقيض مما كان الحال عليه قبل 20 عاما عندما كان قادة الحركة يعيشون بشكل كبير في أماكن سرية.

وقال المسؤول الكبير الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة رويترز للأنباء “بالتدريج سيرى العالم كل قادتنا ولن يكون هناك تخف أو سرية”.

وأضاف: أعضاء الحركة صدرت لهم أوامر بعدم الاحتفال باجتياحهم الخاطف للبلاد، والذي أخذهم إلى العاصمة كابل، الأحد الماضي، وعلى المدنيين أن يسلموا أسلحتهم وذخيرتهم.

اول ظهور علني على وسائل الاعلام للناطق بإسم حركة طالبان (ذبيح الله) مجاهد في مؤتمر صحفي بحضور وسائل اعلام عالمية من كابول pic.twitter.com/Uhp4TipbL9 — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) August 17, 2021

وعقدت حركة طالبان، أمس الثلاثاء، أول مؤتمر صحفي لها بكابل بعد استعادتها الحكم، كما وصل وفد من مكتبها السياسي إلى البلاد عائدا من الدوحة.

وفي أول ظهور علني له أمام وسائل الإعلام، تعهد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد الآخرين، وبمنح المرأة الأفغانية حقوقها الكاملة وفقا للشريعة، والسماح لوسائل الإعلام بممارسة عملها بحرية واستقلال.