بريطانيا تعتزم استقبال 20 ألف لاجئ أفغاني والبنتاغون يقول: 10 آلاف أمريكي قرب كابل

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المملكة المتحدة ستستقبل ما يصل إلى 20 ألف لاجئ أفغاني على المدى الطويل بينهم 5 آلاف في السنة الأولى.

وقال جونسون في تصريحات أمس الثلاثاء: نحن مدينون لجميع الذين عملوا معنا لجعل أفغانستان أفضل على مدار السنوات العشرين الماضية والعديد منهم وبخاصة النساء بحاجة ماسة إلى مساعدتنا.

وأضاف أنه فخور بأن بريطانيا تمكنت من وضع هذه الآلية لمساعدتهم وعائلاتهم على العيش بأمان في بريطانيا.

ومن المقرر أن يعرض جونسون هذه الآلية الجديدة صباح الأربعاء على النواب الذين اختصروا إجازتهم الصيفية لمناقشة هذا الموضوع في مجلس العموم.

وتهدف الآلية الجديدة التي أعلن عنها جونسون لاستقبال 5 آلاف مواطن أفغاني في السنة الأولى من المهددين بالأزمة الحالية لاسيما النساء والفتيات والأقليات الدينية، حسب وزارة الداخلية.

أفراد من القوات البريطانية فور وصولهم إلى كابل للمساعدة في إجلاء البريطانيين (ر ويترز)

ولم تحدد الحكومة متى ستستكمل استقبال الـ20 ألف أفغاني مشيرة فقط إلى أن هذا الأمر سيتم على المدى الطويل.

10 آلاف أمريكي قرب كابل

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن هناك ما بين 5 آلاف و10 آلاف أمريكي قرب العاصمة الأفغانية كابل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها جون كيربي المتحدث باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي عقده من واشنطن أمس الثلاثاء.

وأضاف كيربي موضحًا إنه ليس هناك إحصاء دقيق لعدد المواطنين الأمريكيين هناك لكننا على يقين بأنهم يقدرون بالآلاف.

وذكر أن الأمريكيين في كابل لم يعودوا بحاجة لملاذ حيث وزعت وزارة الخارجية رسالة تنصحهم فيها بكيفية الاستعداد والتوجه إلى المطار ومن ثم يمكنهم التحرك إلى هناك لاتخاذ الإجراءات الخاصة باستقلال رحلاتهم الجوية.

يأتي ذلك على خلفية سقوط حكومة الرئيس أشرف غني في أفغانستان واستيلاء حركة طالبان على السلطة قبل إتمام الانسحاب الأمريكي من البلاد.

ومنذ مايو/ أيار الماضي بدأت طالبان توسيع رقعة نفوذها في أفغانستان تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.

وسيطرت الحركة خلال أقل من 10 أيام على أفغانستان كلها تقريبا رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة الامريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال نحو 20 عاما لبناء قوات الأمن الأفغانية.