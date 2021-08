المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يذّكر الأفغان بآية قرآنية

دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الثلاثاء، الأفغان إلى تحقيق “مصالحة سلمية”.

وأعلنت حركة طالبان، بعد يومين من سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابل الأحد، العفو العام عن موظفي الدولة، ودعت النساء إلى المشاركة في حكومتها المرتقبة، وتعهدت بألا تكون الأراضي الأفغانية منطلقا للإضرار بأية دولة أخرى.

وذَكَّرَ خان في بيان الشعب الأفغاني بالآية القرآنية “أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا” (جزء من الآية 32 في سورة المائدة).

Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Karim A. A. Khan QC, on the escalating violence in the Situation in Afghanistan https://t.co/1BxivRcMTs

— Karim A. A. Khan QC (@KarimKhanQC) August 17, 2021