المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يذّكر الأفغان بآية قرآنية

دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الثلاثاء، الأفغان إلى تحقيق “مصالحة سلمية”.

وأعلنت حركة طالبان، بعد يومين من سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابل الأحد، العفو العام عن موظفي الدولة، ودعت النساء إلى المشاركة في حكومتها المرتقبة، وتعهدت بألا تكون الأراضي الأفغانية منطلقا للإضرار بأية دولة أخرى.

وذَكَّرَ خان في بيان الشعب الأفغاني بالآية القرآنية “أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا” (جزء من الآية 32 في سورة المائدة).

Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Karim A. A. Khan QC, on the escalating violence in the Situation in Afghanistan https://t.co/1BxivRcMTs — Karim A. A. Khan QC (@KarimKhanQC) August 17, 2021

وأضاف “حان الوقت للتذكير بهذا الوصية والأمر من القرآن الكريم، وأدعو الله أن تنزل الضرورة الكامنة وراء هذه الآية والعديد من التعاليم الإسلامية الأخرى على قلوب جميع الأفراد”.

وتابع أنه “في هذا الوقت من التغيير وعدم اليقين في أفغانستان، يمكن أن يقود ضبط النفس وتحقيق العدالة إلى المصالحة السلمية”.

وأردف خان “أتابع عن كثب التطورات الحالية في أفغانستان ويساورني قلق بالغ إزاء التقارير الأخيرة عن تصاعد العنف في البلاد”.

واستطرد “أفغانستان عانت عدم الاستقرار وانعدام الأمن لفترة طويلة للغاية. وأشجع كل الجهود التي قد تمنع المزيد من الخسائر في الأرواح البشرية ومعاناة الشعب الأفغاني المستمرة”.

ودعا “جميع الأطراف إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها، بموجب القانون الإنساني الدولي بما في ذلك ضمان حماية المدنيين” وقال إنه مستعد ويرغب في العمل مع جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية.