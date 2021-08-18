طالبان: الأسلحة الأمريكية المتروكة في أفغانستان ملك للشعب (فيديو)

قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد سهيل شاهين إن الأسلحة الأمريكية التي تركتها القوات الأفغانية هي ملك للشعب الأفغاني، وإن أي أصول للشعب الأفغاني أينما كانت ينبغي أن تعاد إلى أفغانستان.

جاء ذلك في حديثه للجزيرة مباشر تعليقا على تصريح مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أقر فيه بأن “كمية لا بأس بها” من المعدات العسكرية الأمريكية باتت في أيدي حركة طالبان.

المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة #طالبان يكشف للجزيرة مباشر مصير المعدات العسكرية التي تركتها القوات الأفغانية pic.twitter.com/8thZ1ItqiM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 17, 2021

وبشأن مصير المعدات العسكرية التي تركتها القوات الأفغانية من قبل أمريكا قال شاهين: نحن الشعب الأفغاني ونحن الحكومة الأفغانية وهذه الأسلحة هي ممتلكاتنا وهي المصادر التي في يد أفغانستان، نحن لا نتحدث عن أي دولة أخرى تملك هذه الأسلحة الآن.

وكان جايك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن قد أقر، أمس الثلاثاء، بأن “كمية لا بأس بها” من المعدات العسكرية الأمريكية باتت في أيدي حركة طالبان.

البيت الأبيض: طالبان استولت على “كمية لا بأس بها” من المعدات العسكرية الأمريكية لتخطي الحجب | https://t.co/Lr09DOB3Fuhttps://t.co/EcJASghbRd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 18, 2021

وقال سوليفان -في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض ردا على سؤال عن المعدات العسكرية الأمريكية في أفغانستان- إن “كمية لا بأس بها وقعت في أيدي طالبان وليس لدينا انطباع بالتأكيد أنهم سيعيدونها إلينا”.

وأوضح سوليفان أن “مروحيات بلاك هوك هذه لم تعط لطالبان. لقد أعطيت للقوات الأفغانية” بناء على طلب الرئيس الفار أشرف غني.

وأكد أن الرئيس بايدن “اختار” أن يتجاوب مع هذا الطلب، رغم إدراكه لخطر سقوط هذه المروحيات في أيدي طالبان.

وأنفقت الولايات المتحدة خلال 20 عاماً مئات مليارات الدولارات لتدريب الجيش الأفغاني وتجهيزه، لكن ذلك لم يمنعه من الانهيار أمام هجوم حركة طالبان التي باتت تملك ترسانة هائلة غنمتها من “الجيش الأفغاني”.

أموال الشعب الأفغاني

وعن تجميد الولايات المتحدة الأمريكية أصولًا مملوكة للحكومة الأفغانية السابقة في بنوك أمريكية لمنع حركة طالبان من التصرف فيها بعد سيطرتها على البلاد.

قال شاهين للجزيرة مباشر: وفقا لاتفاق الدوحة فإن القائمة السوداء يجب أن ترفع، أتحدث عن إدراج أعضاء الإمارة الإسلامية في أفغانستان ورفعهم من القائمة السوداء، وهذا ما التزمت به الولايات المتحدة في اتفاق الدوحة.

وأضاف: كذلك أي أصول للشعب الأفغاني أينما كانت ينبغي أن تعاد إلى أفغانستان وإلى الشعب الأفغاني، فهذه أموال الشعب الأفغاني وهذه هي أصولنا المالية، وهذه من شأنها أن تساعدنا على بدء صفحة جديدة وفصل جديد في مستقبل أفغانستان.

وتابع: نحن في حاجة إلى الموازنة المالية من أجل إعادة بناء بلدنا وكذلك استحداث فرص العمل والوظائف لأبناء شعبنا وذلك من أجل تعزيز الاقتصاد الأفغاني، لهذا بالتأكيد نحن نريد إعادة هذه الأموال إلى حوزة الشعب الأفغاني.

وكانت صحيفة (واشنطن بوست) قد قالت إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن جمدت احتياطات الحكومة الأفغانية لتحرم طالبان من مليارات الدولارات.